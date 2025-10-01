रांची के एचईसी शालीमार मैदान में रावण दहन की तैयारी पूरी, 1968 से चली आ रही परंपरा आज भी बरकरार
विजयादशमी के मौके पर रावण दहन समारोह रांची के एचईसी शालीमार मैदान में होगा. जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी समेत मंत्री शामिल होंगे.
Published : October 1, 2025 at 6:21 PM IST
रांची: विजय दशमी के मौके पर एक बार फिर एचईसी में रावण दहन देखने को मिलेगा. 1968 से शुरू हुई यह परंपरा आज भी बरकरार है, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी की गई है. धुर्वा के एचईसी शालीमार बाजार में विजयादशमी पर रावण दहन समारोह की तैयारी की जा रही है. यहां समिति के मुख्य संरक्षक आलोक दुबे का कहा कि 1968 से चली आ रही परंपरा केवल प्रतीकात्मक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है. उन्होंने बताया कि रावण का 55 और कुंभकर्ण का 50 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया जा रहा है.
रावण दहन कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री इरफान अंसारी
रावण दहन से पहले आतिशबाजी होगी. इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा, चलंत शौचालय और मेडिकल टीम की व्यवस्था भी रहेगी. समिति की ओर से दो अक्टूबर को रावण दहन कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी करेंगे. इसके साथ ही मुख्य अतिथि के रुप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय भी मौजूद रहेगी. इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे.
सिर्फ रावण और कुंभकर्ण का होता है दहन
एचईसी शालीमार मैदान में सिर्फ रावण और कुंभकर्ण का ही दहन होता है, जो लंबे समय से चली आ रही परंपरा आज भी जीवंत है हालांकि एचईसी की स्थिति जैसे-जैसे खराब होती चली गई वैसे वैसे रावण दहन कार्यक्रम भी फीका पड़ता चला गया. इसके बावजूद स्थानीय सहयोग के से लोग इस परंपरा को आज भी निभा रहे हैं.
मौसम के कारण तैयारी में बाधा जरूर आ रही है. इसके बाबजूद कोई कमी नहीं रहेगी. ग्राउंड को अच्छे ढंग से तैयार किया जा जा रहा है. जहां हजारों श्रद्धालु मौजूद रहेंगे. रावण दहन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन और नगर निगम के द्वारा पूरी तत्परता बरती जाएगी और उनका सहयोग अभी से मिल रहा है: संजीत यादव, अध्यक्ष, विजयादशमी रावण दहन कार्यक्रम
ये भी पढ़ें- सारंडा पर सियासी घमासान, बीजेपी ने सरकार पर उलझाने का लगाया आरोप, कांग्रेस ने सारंडा में रहकर आने की दी सलाह
कोडरमा पुलिस लाइन में ड्राइवर ने की आत्महत्या, मरने से पहले दो थाना प्रभारियों पर लगाया आरोप
यहां की जाती है मां के निराकार रूप की पूजा की उपासना, 200 साल से भी पुराना है यह मंदिर