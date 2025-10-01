ETV Bharat / state

रांची के एचईसी शालीमार मैदान में रावण दहन की तैयारी पूरी, 1968 से चली आ रही परंपरा आज भी बरकरार

रांची: विजय दशमी के मौके पर एक बार फिर एचईसी में रावण दहन देखने को मिलेगा. 1968 से शुरू हुई यह परंपरा आज भी बरकरार है, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी की गई है. धुर्वा के एचईसी शालीमार बाजार में विजयादशमी पर रावण दहन समारोह की तैयारी की जा रही है. यहां समिति के मुख्य संरक्षक आलोक दुबे का कहा कि 1968 से चली आ रही परंपरा केवल प्रतीकात्मक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है. उन्होंने बताया कि रावण का 55 और कुंभकर्ण का 50 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया जा रहा है.

रावण दहन कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री इरफान अंसारी

रावण दहन से पहले आतिशबाजी होगी. इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा, चलंत शौचालय और मेडिकल टीम की व्यवस्था भी रहेगी. समिति की ओर से दो अक्टूबर को रावण दहन कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी करेंगे. इसके साथ ही मुख्य अतिथि के रुप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय भी मौजूद रहेगी. इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे.