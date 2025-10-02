ETV Bharat / state

हरियाणा में रावण दहन, अंबाला में तेज़ बारिश के चलते पहले ही जले "दशानन", अफरा-तफरी का बना माहौल

विजयादशमी पर हरियाणा के अलग-अलग शहरों में रावण दहन देखने को मिला. इस बीच बारिश के चलते अंबाला में रावण पहले ही जल गया.

हरियाणा में रावण दहन (Etv Bharat)
Published : October 2, 2025 at 7:28 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 9:08 PM IST

चंडीगढ़/अंबाला : विजयादशमी पर हरियाणा के अलग-अलग शहरों में रावण दहन देखने को मिला. हालांकि कई जिलों में बारिश के चलते रावण दहन के कार्यक्रम के रंग में भंग पड़ गया.

अंबाला में रावण दहन : अंबाला में भी विजय दशमी पर दशहरा उत्सव बड़े धूम धाम से मनाया जा रहा था कि अचानक मौसम बदला और आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई. अंबाला शहर में दशहरे के मौके पर बारिश होने से विजय दशमी के रंग में भंग पड़ गया. अंबाला में तेज बारिश शुरू हो गयी और आयोजकों को समय से पहले ही रावण दहन करना पड़ा. तेज बारिश में जैसे-तैसे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को आग के हवाले किया गया. इस दौरान झमाझम बारिश में लोग इधर उधर भागते नज़र आए जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग बारिश से बचने के लिए यहां वहां भाग रहे थे. आयोजकों के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है, जब रावण दहन के दौरान बारिश देखने को मिली है.

अंबाला में बारिश के बीच रावण दहन (Etv Bharat)

रेवाड़ी में रावण दहन : वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में कोर्ट ग्राउंड में दशहरा के मौके पर रावण दहन किया गया. इस दौरान शानदार आतिशबाज़ी भी देखने को मिली. वहीं सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात नज़र आया. जिले में सबसे ऊंचा 125 फीट का रावण का पुतला गांव बेरली कलां में छोटूराम रामलीला युवा क्लब की ओर से दहन किया गया. शहर के हुडा मैदान में श्री घंटेश्वर महादेव आदर्श रामलीला समिति व लाला मक्खनलाल धर्मशाला युनाइटेड रामलीला क्लब की ओर से 60-60 फीट के दो रावण के पुतलों का दहन किया गया.

रेवाड़ी में रावण दहन (Etv Bharat)

जींद में रावण दहन : जींद में गुरूवार को दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया. अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक विजय दशमी पर्व पर रेलवे जंक्शन स्थित स्कूल मैदान व अर्जुन स्टेडियम में रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले फूंके गए. इस मौके पर शहर में कई जगहों पर मेलों का आयोजन किया गया. जिसमें लोगों ने जमकर खरीददारी की. अर्जुन स्टेडियम में रावण दहन के चलते देर शाम वहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई. विजय दशमी पर्व पर मंदिरों में भी विशेष पूजा तथा यज्ञ का आयोजन किया गया. रेलवे जंक्शन स्कूल ग्राउंड के आसपास छोटे-छोटे झूले लगाए गए थे. बच्चों ने तीर कमान, तलवार खरीदे. वहीं राम, हनुमान के मुखौटे भी बच्चों में आकर्षण का केंद्र रहे.

जींद में रावण दहन (Etv Bharat)

हिसार में लगे जय श्री राम के जयकारे : वहीं हिसार की नई सब्जी मंडी में मनाए जा रहे दशहरा महोत्सव के दौरान आकाश में अनूठी आकृति नज़र आई जिसे देखकर लोगों ने जयश्री राम के जयकारे भी लगाए. काफी देर तक ये नजारा बना रहा.

हिसार में लगे जय श्री राम के जयकारे (Etv Bharat)

हिसार में जला रावण : हिसार में 50 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया. कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, विधायक सावित्री जिंदल सहित कई लोगों ने भाग लिया. हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने दशहरा के पावन पर्व पर गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में बोलते हुए कहा कि "आज के दिन भगवान श्री राम चन्द्र ने रावण का वंध करके बुराई का अन्त किया था. दशहरा सत्य की असत्य पर और धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है. अच्छाई व बुराई की लड़ाई में हमेशा जीत अच्छाई की होती है. हम सब को भगवान श्री राम चंद्र जी के आदर्शों पर चलकर ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा करनी चाहिए."

हिसार में जला रावण (Etv Bharat)
जींद में विजयादशमी (Etv Bharat)
रावण दहन (Etv Bharat)
रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले फूंके गए (Etv Bharat)

Last Updated : October 2, 2025 at 9:08 PM IST

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

