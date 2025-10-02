ETV Bharat / state

हरियाणा में रावण दहन, अंबाला में तेज़ बारिश के चलते पहले ही जले "दशानन", अफरा-तफरी का बना माहौल

हरियाणा में रावण दहन ( Etv Bharat )

चंडीगढ़/अंबाला : विजयादशमी पर हरियाणा के अलग-अलग शहरों में रावण दहन देखने को मिला. हालांकि कई जिलों में बारिश के चलते रावण दहन के कार्यक्रम के रंग में भंग पड़ गया. अंबाला में रावण दहन : अंबाला में भी विजय दशमी पर दशहरा उत्सव बड़े धूम धाम से मनाया जा रहा था कि अचानक मौसम बदला और आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई. अंबाला शहर में दशहरे के मौके पर बारिश होने से विजय दशमी के रंग में भंग पड़ गया. अंबाला में तेज बारिश शुरू हो गयी और आयोजकों को समय से पहले ही रावण दहन करना पड़ा. तेज बारिश में जैसे-तैसे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को आग के हवाले किया गया. इस दौरान झमाझम बारिश में लोग इधर उधर भागते नज़र आए जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग बारिश से बचने के लिए यहां वहां भाग रहे थे. आयोजकों के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है, जब रावण दहन के दौरान बारिश देखने को मिली है. अंबाला में बारिश के बीच रावण दहन (Etv Bharat) रेवाड़ी में रावण दहन : वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में कोर्ट ग्राउंड में दशहरा के मौके पर रावण दहन किया गया. इस दौरान शानदार आतिशबाज़ी भी देखने को मिली. वहीं सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात नज़र आया. जिले में सबसे ऊंचा 125 फीट का रावण का पुतला गांव बेरली कलां में छोटूराम रामलीला युवा क्लब की ओर से दहन किया गया. शहर के हुडा मैदान में श्री घंटेश्वर महादेव आदर्श रामलीला समिति व लाला मक्खनलाल धर्मशाला युनाइटेड रामलीला क्लब की ओर से 60-60 फीट के दो रावण के पुतलों का दहन किया गया. रेवाड़ी में रावण दहन (Etv Bharat)

