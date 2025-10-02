ETV Bharat / state

जलकर नहीं गलकर ढेर हुआ दशानन, रावण दहन कार्यक्रम पर बारिश ने डाला खलल!

रांची लगातार और भारी बारिश के कारण रावण दहन कार्यक्रम बुरी तरह से प्रभावित हुआ.

Ravan Dahan event affected due to rain in Ranchi
अरगोड़ा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2025 at 10:44 PM IST

रांची: बुधवार रात से राजधानी रांची में हो रही झमाझम बारिश का असर रावण दहन कार्यक्रम पर भी पड़ा है. शहर के अरगोड़ा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम इससे काफी प्रभावित हुआ.

रांची के अरगोड़ा मैदान में आयोजित लंका दहन और रावण वध कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, जेएससीए के अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव सहित कई गणमान्य लोग अरगोड़ा मैदान पहुंचे.

बारिश के कारण रावण हदन कार्यक्रम प्रभावित (ETV Bharat)

रावण दहन को देखने के लिए खराब बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में राँचीवासी अरगोड़ा मैदान पहुंचे. लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी क्योंकि खराब मौसम की वजह से न तो लोग बेहतरीन आतिशबाजी का लुत्फ उठा सकें और न ही अपनी आंखों के सामने धू-धूकर कुंभकर्ण, मेघनाथ और दशानन रावण को जलता हुए देख पाए.

पूरी तरह भींग चुके रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाने का प्रयास भी सफल नहीं हो सका. बुराई का प्रतीक रावण का प्रतीकात्मक रूप से अंत हुआ मान कर विशिष्ट अथिति गण चले गए. आयोजन समिति के कार्यकर्ता लगातार यह कोशिश करते रहे कि किसी तरह रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जल जाए पर वे सफल नहीं हुए.

Ravan Dahan event affected due to rain in Ranchi
रावण दहन कार्यक्रम (ETV Bharat)

आयोजन समिति के उपाध्यक्ष प्रकाश साहू ने बताया कि वाटर प्रूफ पुतला बनाने के बावजूद बीते दिन से लगातार हो रही बारिश से तीनों पुतले अंदर तक भींग गये. जिस बांस पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला खड़ा था, वह भी भींग गये. इस वजह से सभी पुतले नहीं जल पाये. रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ और राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मेघनाथ और विधायक नवीन जायसवाल ने कुंभकर्ण वध की औपचारिकता निभाई लेकिन भारी बारिश की वजह से पूरी तरह गीला हो चुका तीनों पुतला नहीं जला.

Ravan Dahan event affected due to rain in Ranchi
अरगोड़ा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)

रक्षा राज्यमंत्री ने जय श्रीराम का नारा लगाकर लोगों का किया उत्साहवर्धन

रावण दहन के लिए रिमोट का बटन दबाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को विजयादशमी और दशहरा की शुभकामनाएं दी और सभी के सुख समृद्धि की कामना की. विशिष्ट अतिथि के रूप में अरगोड़ा मैदान रावण वध कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने लंका दहन आये लोगों के जज्बे की तारीफ की. उन्होंने कहा कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक रावण वध का कार्यक्रम है और खराब मौसम के बावजूद जिस तरह से आप यहां आएं हैं वह आयोजकों का उत्साहवर्धन करता है.

60 फीट का रावण, 55 फीट का कुंभकर्ण और 50 फीट का मेघनाथ

अरगोड़ा में श्री दुर्गा पूजा और रावण दहन समिति द्वारा आयोजित लंका दहन कार्यक्रम के लिए 60 फीट का दशानन रावण, 66 फीट का कुंभकर्ण और 50 फीट का इंद्रजीत मेघनाथ का पुतला बनवाया गया था. आयोजन समिति के अध्यक्ष पंकज साहू ने बताया था कि इस बार मुख्यमंत्री ने भव्य मुकुट वाले दशानन का संहार करेंगे. लेकिन बारिश की वजह से दशानन के पुतले को भी नुकसान पहुंचा.

Ravan Dahan event affected due to rain in Ranchi
रावण दहन कार्यक्रम में आतिशबाजी (ETV Bharat)

इस खराब मौसम के बावजूद आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग रावण दहन कार्यक्रम में पहुंचे और अधर्म पर धर्म की जीत के गवाह बने. लेकिन पुतलों के नहीं जलने की वजह से पुतलों में लगाये गए पटाखों और आतिशबाजी का वह आनंद नहीं उठा सके. रावण वध से पहले रामभक्त हनुमान के रूप में झामुमो नेता विनोद पांडेय ने स्वर्णनगरी लंका को जलाने की कोशिश की लेकिन वह भी असफल रहे.

मुख्यमंत्री ने लोगों को दी विजयादशमी और दशहरा की शुभकामनाएं

रावण दहन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में प्रेम और आपसी सद्भावना के साथ शारदीय नवरात्र मनाने और विजयादशमी की राज्य वासियों को शुभकामनाएं दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर त्योहार जीवन के उच्च आदर्शों और मूल्यों की सीख देता है. दशहरा हमें सच्ची राह पर चलने और बुराइयों से दूर रहने की सीख देता है.

आज के रावण दहन कार्यक्रम में रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय, जेएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव और उपाध्यक्ष संजय पांडेय सहित कई लोग शामिल हुए.

खराब मौसम के बावजूद उमड़ी भीड़

मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सभी को विजयादशमी की बधाई देते हुए कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की विजयोत्सव के रूप में हम आज इस दिन को मना रहे हैं. राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हमारे पर्व त्योहार सामाजिक सद्भाव और आपसी प्रेम एवं सद्भाव के संदेश देते हैं. भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि यह हमारी सनातनी संस्कृति की एकता का उद्घोष है कि खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में आप यहां अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में रावण दहन का कार्यक्रम में शामिल हुए हैं.

