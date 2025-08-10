रांची: शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी पूंजी मानते हुए रौनियार वैश्य प्रगतिशील मंच 2004 से झारखंड के मेधावी छात्रों को सम्मानित करता आ रहा है. रविवार को रांची प्रेस क्लब में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में मंच ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैट्रिक और इंटर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 40 विद्यार्थियों को सम्मानित किया. कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न जिलों के छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक शामिल हुए.

उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित

सम्मान समारोह में विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद चेक प्रदान किए गए. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के मनोबल को बढ़ाना और शिक्षा के क्षेत्र में समाज की भूमिका को मजबूत करना था. मंच के अध्यक्ष प्रभात कुमार गुप्ता ने कहा कि यह सम्मान केवल अंकों के लिए नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए है. उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि समाज के ऐसे बच्चे को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग मिले.

छात्रा और आयोजक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

21 वर्षों से प्रतिभाओं का सम्मान कर रहा समाज

वहीं मंच के उपाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि संस्था 2004 से न केवल मेधावी छात्रों को सम्मानित कर रही है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को गोद लेकर उनकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाती है. उन्होंने बताया कि 21 वर्षों से यह प्रयास जारी है और इससे कई बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर कई बड़े पदों पर कार्यरत हैं. यह हमारे समाज के लिए गर्व की बात है.

रांची की अपराजिता को किया गया सम्मानित

इस दौरान सम्मान पाने वाले विद्यार्थी और उनके अभिभावक बेहद उत्साहित नजर आए. इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रांची की अपराजिता को सम्मानित किया गया. इस मौके पर अपराजिता ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए आगे और भी बेहतर करने की प्रेरणा है. इसी तरह गढ़वा से आए एक छात्र के अभिभावक ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि और आत्मविश्वास बढ़ता है.

कार्यक्रम में समाज के कई वरिष्ठ सदस्य, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग और मंच के पदाधिकारी मौजूद रहे. समारोह का संचालन मंच के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने किया और अंत में आभार प्रदर्शन सचिव ने किया. रौनियार वैश्य प्रगतिशील मंच का यह प्रयास शिक्षा को सामाजिक आंदोलन बनाने और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने की दिशा में एक मिसाल बन गया है.

