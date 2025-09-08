ETV Bharat / state

रातू हत्याकांड का खुलासा, 12 घंटे के भीतर शूटर सहित छह गिरफ्तार

रांची पुलिस ने रातू हत्याकांड का खुलासा कर लिया है. मामले में कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

ratu-murder-case-six-accused-including-shooter-arrested-in-ranchi
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2025 at 9:00 AM IST

2 Min Read

रांची: रविवार देर शाम रांची के रातू थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है. पुलिस ने 12 घंटे के भीतर दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही उनके चार साजिशकर्ताओं को भी धर दबोचा है. मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

रवि साहू की हुई थी हत्या

7 सितंबर की रात हजारीबाग के केरेडारी निवासी रवि कुमार नामक व्यक्ति की रातू थाना अंतर्गत झखरा टांड गांव में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. वहीं, एक दूसरा व्यक्ति राजबल्लभ घायल हो गया था. डीआईजी सह एसएसपी रांची चदंन कुमार सिन्हा ने बताया कि इस मामले में हत्याकांड को अंजाम दिलाने में शामिल मुख्य साजिशकर्ता कुणाल कुमार, ग्राम -चकमे, थाना- बुड़मू और इसके साजिश में शामिल बबलू गोप, ग्राम बन गांव, लालमोहन कुमार, ग्राम- चकमे, दोनों थाना बुड़मू एवं घटना को अंजाम देने वाले तीन शूटर इमरोज अंसारी, ग्राम ढौठटोली, थाना मांडर- श्रीचन्द प्रजापति, ग्राम- चकमे, विजय महतो ग्राम मुरुपिरी दोनों थाना बुड़मू को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है.

अपराधियों से पूछताछ जारी

12 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा करने के बाद रांची पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है. पूछताछ के बाद हत्या के पीछे की वजह भी सामने आ जाएगी.

क्या है पूरा मामला

रविवार की देर शाम रांची के रातू इलाके में अपराधियो के द्वारा फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था ,अपराधियो के द्वारा की गई गोलीबारी में रवि साहू की मौत हो गई थी ,जबकि दूसरा आदमी राजबलाभ गोली लगने की वजह से घायल हो गया था.उस दौरान
स्थानीय लोगो ने बताया था की झखराटांड़ रवि साहू सहित कुछ लोग बैठ कर शराब पी रहे उसी दौरान बाइक सवार अपराधी मौके पर पहुचे और फायरिंग शुरू कर दी ,इस गोलीबारी में रवि की मौके पर ही मौत हो गई ,जबकि दूसरा घायल हो गया.गोलीबारी में बाद अपराधी मौके से फरार हो गए.

ये भी पढ़ें: रांची के रातू में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस

पहले जान ली और फिर खुद जान दी! जानें, गढ़वा से बरामद दो शव की कहानी

गोड्डा में पति ने पत्नी का रेता गला, सास-ससुर को भी नहीं बख्शा, फिर खुद दे दी जान

For All Latest Updates

TAGGED:

रातू हत्याकांडMURDER IN RANCHIMURDERरांची में फायरिंगRATU MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.