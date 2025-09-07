ETV Bharat / state

MY Hospital में नवजात की मौत का मामला: उंगलियां सिर्फ कुतरी ही नहीं बल्कि पूरी खा गए थे चूहे

फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया है कि चूहों के काटने की वजह से हुई है बच्ची की मौत. जिसको अब तक एमवाय अस्पताल प्रबंधन नकारता और कहता रहा है कि बच्ची की उंगली में चूहे ने हल्का सा काटा था.

MAHARAJA YASHWANTRAO HOSPITAL
महाराजा यशवंतराव अस्पताल (ETV Bharat)
इंदौर: प्रदेश के सबसे बड़े महाराजा यशवंतराव अस्पताल में उजागर हुए चूहा कांड में अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. दरअसल जिस बच्ची की अस्पताल में मौत हुई चूहों ने उसकी उंगलियां सिर्फ कुतरी ही नहीं बल्कि पूरी तरह से खा गए थे. इसके बाद बच्ची के माता-पिता से उसकी मौत की खबर भी छिपाई गई. वहीं अस्पताल प्रशासन बच्ची को लावारिस समझकर अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर चुका था.

दरअसल शनिवार को आदिवासी संगठन जयस के प्रतिनिधियों ने अस्पताल में बच्ची का शव लेने से पहले दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पीड़ित परिजनों में किसी तरह प्रशासन के अधिकारियों की समझाइश के बाद बच्ची का शव परिजन देवराम और मंजू को सौंप दिया.

बच्ची के शव की चार उंगलियां पूरी तरह गायब थीं जिन्हें पूरी तरह से खा चुके थे चूहे

बच्ची के माता-पिता ने उसका शव देखा तो बच्ची की चार उंगलियां पूरी तरह गायब थीं जिन्हें चूहे खा चुके थे. जिसको देखकर बच्ची की मां बेसुध हो गई. बताया जा रहा है कि चूहे के काटने से बच्ची को ज्यादा इंफेक्शन हुआ जिसके बाद कार्डियक शॉक के चलते उसकी मौत हो गई. इस मामले की फॉरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया है कि चूहों के काटने की वजह से बच्ची की मौत हुई है जिसे डॉक्टर अब तक नकार रहे हैं. इधर शनिवार शाम को मृत बच्ची की पहली बार तस्वीर सामने आई तो वस्तुस्थिति उजागर हुई. हालांकि अब तक एमवाय अस्पताल प्रबंधन कहता रहा कि बच्ची की उंगली में चूहे ने हल्का सा ही काटा था.

बता दें कि इस नवजात बच्ची का जन्म 30 अगस्त को धार जिला अस्पताल में हुआ था. बच्ची को रेफर किए जाने के बाद राजोद के रूपपाडा गांव में रहने वाले देवराम ने उसको इंदौर के यशवंत राव अस्पताल में भर्ती कराया था. पत्नी मंजू की तबीयत खराब होने की वजह से वह बच्ची को अस्पताल में ही छोड़ कर चले गए थे. बाद में चूहों के कुतरने के चलते बच्ची की मौत हो गई और परिजनों को खबर ही नहीं मिली.

अस्पताल प्रबंधन ने कहा, पुलिस को दी गई थी बच्ची की मौत की जानकारी

इधर बच्ची के शव की फोटो वीडियो सामने आने के बाद इस घटनाक्रम की सच्चाई उजागर हो चुकी है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि प्रदेश के सबसे बड़े यशवंत राव अस्पताल भर्ती होने वाले मासूम बच्चों की सुरक्षा की स्थिति क्या है? इधर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ अरविंद घनघोरिया का कहना है कि बच्ची की मौत के बाद पुलिस को जानकारी दी गई थी कि परिजनों को इसकी सूचना दी जाए. लेकिन शायद पुलिस ने ऐसा नहीं किया जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी.

पांच लाख की सहायता और कार्रवाई का आश्वासन

अस्पताल में आंदोलन कर रहे जयस के कार्यकर्ताओं के बीच शनिवार रात को बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया गया. इस दौरान प्रशासन द्वारा दोनों बच्चियों के परिजनों को 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि का चेक दिया गया. अपर कलेक्टर रोशन राय ने परिजनों को और सहायता राशि देने की बात कही.

