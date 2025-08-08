रतलाम : कम बारिश से परेशान मालवा के किसानों को इस बार सोयाबीन की फसल ने भी तगड़ा झटका दिया है. कम बारिश के बाद सोयाबीन फसल को येलो मोजैक वायरस ने घेरकर बर्बाद कर दिया. मालवा के कई जिलों में येलो मोजैक वायरस से सोयाबन की फसल चौपट हो गई.

अब खेत खाली करने और अगली फसल की उम्मीद में किसानों ने सोयाबीन की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया है. येलो मोजैक वायरस की वजह से हरी भरी सोयाबीन की फसल पीली पड़ गई और सूखने लगी है. रतलाम, मंदसौर और नीमच के कई गांवों में यही दृश्य देखने को मिल रहे हैं.

सोयाबीन की फसल से बर्बाद किसान आपबीती बताते हुए (ETV BHARAT)

क्या है येलो मोजैक, जिसने लूटा पीला सोना

येलो मोजैक वायरस से सोयाबीन के पत्ते पीले पड़ने लगे हैं और फसल सूखने लगी है. इस वायरस के प्रभाव से पौधों की पत्तियों और तनों पर पीले धब्बे बन जाते हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है. इसके बाद सोयाबीन का पौधा कमजोर होकर सूखने लगता है. यह वायरस व्हाइटफ्लाइज़ और थ्रिप्स जैसे कीड़ों द्वारा फसल में फैलता है. इन वाहकों की वजह से देखते ही देखते पूरा खेत इसकी चपेट में आ जाता है आसपास के खेतों पर भी इस वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता है.

सोयाबीन की फसल पर येलो मोजैक वायरस (ETV BHARAT)

खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाना शुरू किया

सोयाबीन की पुरानी किस्म में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है. रतलाम जिले के दंतोडिया गांव के किसान सुरेश पाटीदार ने बताया "उनके गांव में अधिकांश किसानों की फसल येलो मोजैक वायरस की चपेट में आ गई है. कृषि विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को जानकारी देने के बाद फसल को नष्ट करना भी शुरू कर दिया है. हालांकि फसल बीमा से संबंधित हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने पर हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा." वही रतलाम के नंदलेटा जैसे कई गांवों में भी यही स्थिति बनी हुई है.

ट्रैक्टर चलाकर सोयाबीन की फसल रौंदते किसान (ETV BHARAT)

कैसे करें वायरस से बचाव

कृषि विभाग की उपसंचालक नीलम सिंह बताती हैं "सोयाबीन फसल के वायरस की चपेट में आ जाने के बाद इसकी रोकथाम करना मुश्किल होता है. बेहतर है कि इस वायरस से बचाव के लिए पुरानी किस्म के सोयाबीन की बुवाई से बचें. जैसे कि JS 9560 सोयाबीन की किस्म काफी पुरानी हो चुकी है और इसकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है. इसकी जगह किसानों को उन्नत सोयाबीन की किस्म का चयन करना चाहिए."

कृषि के जानकार बताते हैं "खेत में येलो मोजैक वायरस का प्रभाव दिखते ही प्रभावित पौधों को उखाड़ कर खेत से अलग कर देना चाहिए, अन्यथा यह पूरी फसल में फैल सकता है. समय पर ही इसका नियंत्रण इसको फैलाने वाले कीटों की रोकथाम कर करें. इसके लिए कीटनाशकों का स्प्रे करना चाहिए."

किसानों ने की मुआवजे की मांग

गौरतलब है कि रतलाम जिले के एक दर्जन से अधिक गांवों में किसान येलो मोजैक वायरस से खराब हो रही फसल की समस्या से परेशान हैं. प्रभावित किसानों ने शासन से फसल का सर्वे कर फसल बीमा दिलवाने की मांग की है. वहीं पीड़ित किसानों द्वारा बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर संपर्क किए जाने पर उनसे पॉलिसी नंबर की डिमांड की जा रही है, जबकि अब तक किसानों को उनकी फसल के बीमा से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है.