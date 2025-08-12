रतलाम: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी हितग्राहियों को मिलने वाली राशि में अंतर को लेकर रतलाम के ग्रामीणों और आदिवासी संगठन ने अनूठा प्रदर्शन किया. मंगलवार को ग्रामीण सिर पर रेत, गिट्टी, सीमेंट और सरिया रखकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच गए. प्रदर्शन कर रहे लोग केन्द्र सरकार से मांग कर रहे है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों की राशि 1 लाख 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 3 लाख 50 हजार रुपए की जाए. यही वजह है कि सरकार को जगाने के लिए ये लोग सिर पर मकान निर्माण की सामग्री लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए.

गांव और शहर की अनुदान राशि में है बड़ा अंतर

दरअसल, 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत नए स्वरूप में की गई थी. जिसमें वर्ष 2025 तक हर गरीब को पक्का मकान उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाके में मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए की राशि मिलती है. जबकि शहरी इलाकों में यह राशि 2 लाख 35 हजार रुपए है. इस मामले को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं. हितग्राहियों का कहना है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाने की लागत समान है लेकिन अनुदान की राशि में बड़ा अंतर है.

पीएम आवास की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

'प्राप्त अनुदान राशि में छत डालना नामुमकिन'

ज्ञापन देने पहुंचे आदिवासी नेता किशन गौसर ने कहा कि "ग्रामीण हितग्राही को शहर से ही रेत, सीमेंट, सरिया जैसी सामग्री परिवहन कर गांव तक ले जाना पड़ता है. ऐसे में 1 लाख 20 हजार रुपए में घर बनाकर उसकी पक्की छत डालना नामुमकिन हो जाता है."

वहीं, आदिवासी नेता जयदीप देवदा ने बताया कि "मकान का कार्य पूर्ण करने के लिए हितग्राही को अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ता है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है. मकान का कार्य पूर्ण करने के लिए हितग्राहियों को कम से कम 3 लाख रुपए की राशि दी जानी चाहिए.

ग्रामीणों ने की पीएम आवास की राशि बढ़ाने की मांग (ETV Bharat)

शहर से लाना पड़ता है निर्माण सामग्री

ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2016 में सीमेंट का रेट 260 रुपए प्रति बोरी था, जबकि आज सीमेंट का दाम करीब 400 रुपए प्रति बोरी हो गया है. सरिया, रेत और गिट्टी के दाम भी बढ़ चुके हैं. ग्रामीणों को निर्माण सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन शहर से ही करना होता है. जिससे मकान बनाने की लागत बढ़ जाती है. करीब 450 स्क्वायर फीट का पक्का मकान हितग्राही को बनाना पड़ता है लेकिन 1 लाख 20 हजार रुपए में यह निर्माण पूरा नहीं हो पाता है.

संसद में खड़े किए जा चुके हैं सवाल

प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी और ग्रामीण हितग्राहियों को दिए जाने वाले अनुदान राशि में इस बड़े अंतर को लेकर संसद में भी सवाल खड़े हो चुके हैं. वहीं, अब ग्रामीण हितग्राही भी इस राशि को बढ़ाए जाने की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं. जिसके लिए वह अनूठे तरीके से प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान इस विषय पर आकर्षित कर रहे हैं.