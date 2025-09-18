ETV Bharat / state

पुराने रंग में लौटे विजय शाह!, गब्बर स्टाइल में बोले डायलॉग, लोगों ने लगाए जोर जोर से ठहाके

रतलाम में बोले विजय शाह- आयुक्त साब जब तक पेड़ की सांस चलेगी, आपकी सांस भी चलेगी. विवाद के बाद पहली बार तोड़ी चुप्पी.

RATLAM VIJAY SHAH
मजाकिया अंदाज में दिखे विजय शाह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 1:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: प्रभारी मंत्री विजय शाह के एक बयान का वीडियो सामने आया है. जिसमें वह 'शोले' फिल्म के गब्बर सिंह के डायलॉग 'जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी' को अपने ही अंदाज में दोहराते नजर आए. प्रभारी मंत्री विजय शाह पौधा रोपण कर रहे थे और पौधा लगाते हुए बोले कि "आयुक्त साहब पौधे की सांस जब तक चलेगी तब तक आपकी भी चलेगी." निगम आयुक्त ने भी मंत्री जी के नहले पर दहला मारते हुए कह दिया कि "साहब पौधे से तो सब की सांस चलती है. यह रुक जाएगी तो सबकी रुक जाएगी."

मजाकिया अंदाज में दिखे विजय शाह

मंत्री विजय शाह रतलाम दौरे पर पहुंचे थे. जहां, उन्होंने कालिका माता मंदिर परिसर में कालिका माता के दर्शन करने के साथ ही स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने यहां पौधारोपण किया. इस दौरान लंबे समय के बाद मंत्री विजय शाह अपने मजाकिया और बेबाक अंदाज में नजर आए.

प्रभारी मंत्री विजय शाह ने किया पौधा रोपण (ETV Bharat)

हाथों में झाड़ू थाम की सफाई

गौरतलब है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद मंत्री विजय शाह लंबे समय तक चुप्पी साधे रहे. मीडिया से भी सीमित दूरी बनाए हुए थे. लेकिन रतलाम में मंत्री विजय शाह अपने पुराने मजाकिया अंदाज में लौटते हुए दिखे. कालिका माता मंदिर में दर्शन करने के बाद कालिका माता मेला क्षेत्र में झाड़ू थाम कर पहले साफ सफाई की. जिसके बाद उन्होंने परिसर में पौधे भी लगाए.

शाह के मजाकिया अंदाज पर लोगों ने लगाए ठहाके

इसी दौरान विजय शाह ने मजाकिया अंदाज में नगर निगम आयुक्त अनिल भाना को कहा कि "जब तक यह पेड़ जिंदा है, आयुक्त साब तब तक ही आप हो. ये पेड़ मुरझाया तो तुम्हें भी साथ ले जाएंगे." इसके बाद मंत्रीजी बोले कि "आयुक्त साब पौधे की सांस जब तक चलेगी तब तक आपकी भी चलेगी." निगमायुक्त ने कहा कि "साहब पौधे से सबकी सांस चलती है यह रुक जाएगी तो सबकी रुक जाएगी." इसके बाद मौके पर मौजूद सभी लोगों ने जमकर हंसी के ठहाके लगाए. प्रभारी मंत्री और निगम आयुक्त का यह मजाकिया संवाद मोबाइल कैमरे में कैद हो गया जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.

विवाद में पड़ने के बाद से साधी थी चुप्पी

दरअसल, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर और रतलाम के प्रभारी मंत्री विजय शाह जब से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान से विवादों में पड़े हैं तब से उन्होंने चुप्पी साध ली है. स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में रतलाम पहुंचे प्रभारी मंत्री ने तय कार्यक्रम के अलावा मीडिया से कोई संवाद नहीं किया था. इसके बाद आंबा गांव में मुख्यमंत्री के दौरे के समय भी प्रभारी मंत्री मंच पर मौजूद थे लेकिन उन्होंने मंच से कोई उद्बोधन या मीडिया संवाद नहीं किया.

गब्बर स्टाइल में बोले डायलॉग

इसके बाद बुधवार को भी प्रभारी मंत्री रतलाम दौरे पर पहुंचे थे और नगर निगम के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए. लेकिन इस दौरान भी वह मीडिया से संभल कर चल रहे थे. लेकिन पौधारोपण करते समय मंत्री जी का बेबाक मजाक के अंदाज सामने आ ही गया और उन्होंने गब्बर स्टाइल में डायलॉग मार ही दिया.

बहरहाल इस मजाकिया अंदाज और माहौल में ही सही लेकिन प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह ने 3 महीनो के बाद सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपना मौन व्रत तोड़ा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RATLAM VIJAY SHAHRATLAM TREE PLANTINGVIJAY SHAH KALIKA MATA DARSHANRATLAM VIJAY SHAH DIALOGUERATLAM VIJAY SHAH TREE PLANTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश में बर्बाद हुए सोयाबीन किसान, खड़ी फसल पर रोटावेटर चलाने को विवश

मंत्री राकेश सिंह को भाया छिंदवाड़ा का चुकंदर और देसी घी, झट से खरीद थमा दिए नगद पैसे

बालाघाट में बाघ इंसान पर नहीं कर सकेंगे हमले, सोलर फैंसिंग से लगेगा जोरदार झटका

GRP का तगड़ा एक्शन, इटारसी रेलवे स्टेशन पर मिला गहनों से भरा बैग, छोड़कर भागा संदिग्ध

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.