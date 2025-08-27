ETV Bharat / state

आधुनिक युग में गुरुकुल की वैदिक शिक्षा, रतलाम के नीलकंठ धाम में शास्त्र और वैदिक गणित पढ़ रहे छात्र - RATLAM VEDIC SCHOOL

रतलाम में एक ऐसा गुरुकुल है, जहां छात्रों को वैदिक शिक्षा पद्धति से पढ़ाया जाता है. 500 से अधिक छात्र बन चुके हैं आचार्य.

RATLAM NEELKANTH DHAM
गुरुकुल में वैदिक शिक्षा लेते हुए छात्र (ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 8:19 PM IST

रतलाम: सतयुग और द्वापर युग में गुरुकुल तथा वैदिक शिक्षा पद्धति के बारे में आपने जरूर सुना और पढ़ा होगा. लेकिन आधुनिकता के दौर में रतलाम में एक ऐसा गुरुकुल है. जहां छात्रों को वैदिक शिक्षा पद्धति से पढ़ाया जा रहा है. गुरुकुल में छात्रों को सामान्य शिक्षा के साथ ही वेद पुराण, योग, खगोल गणना, ज्योतिष और प्रगति विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है.

सैकड़ों छात्र बन चुके हैं आचार्य

घटवास नीलकंठ धाम स्थित महाविद्या ऋषि गुरुकुलम आज भी इस आधुनिक दौर में वैदिक शिक्षा की परंपरा को जीवित रखे हुए है. जहां छात्रों को फ्री शिक्षा प्रदान की जाती है. यहां से अब तक शिक्षा लेकर 500 से अधिक छात्र आचार्य बन चुके हैं.

पंडित हरीश व्यास से बातचीत (ETV Bharat)

गुरुकुल में वेदों के साथ सभी विषय पढ़ाए जाते हैं

रतलाम के घटवास गांव में मौजूद नीलकंठ धाम में अनोखा गुरुकुल स्थित है. यहां संस्कार केंद्र और आश्रम में गुरुकुल संचालित हो रहा है. आश्रम और संस्कार केंद्र की स्थापना संत श्री पंडित दिनेश जी व्यास ने की है. यहां गुरुकुल, ध्यान योग केंद्र, संस्कार केंद्र और गौशाला का संचालन स्थानीय समिति द्वारा किया जाता है.

गुरुकुल में वैदिक ज्ञान सहित आधुनिक शिक्षा

इस आश्रम में श्री महाविद्य ऋषि गुरुकुलम की स्थापना की गई है. जहां अलग-अलग बैच में छात्र वैदिक शिक्षा का अध्ययन करते हैं. गुरुकुल का प्रबंधन देखने वाले पंडित हरीश व्यास ने बताया कि "अभी सीमित संसाधन होने की वजह से 15 बच्चों को यहां गुरुकुल में रख कर वैदिक शिक्षा दी जाती है. यहां बच्चों को वैदिक पद्धति से शिक्षा दी जाती है. जिसमें संस्कृत, शास्त्र ज्ञान, कर्मकांड, खगोल विज्ञान, गणना, ज्योतिष विज्ञान और वैदिक गणित सहित सामान्य शिक्षा प्रणाली की भी शिक्षा दी जाती है."

प्रदेश भर के छात्र ले रहे वैदिक शिक्षा

यहां बच्चों को पौराणिक तरीकों से प्राकृतिक माहौल में वैदिक शिक्षा देने का प्रयास जारी है. घटवास गांव के पुखराज जाट और गजेंद्र सिंह ने बताया कि " यहां गांव के बच्चों से ज्यादा बाहर से बच्चे आकर वैदिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. इन बच्चों को यहां के शासकीय और निजी स्कूलों में भी प्रवेश दिलाया गया है. जिससे उनकी वर्तमान की शिक्षा प्रभावित ना हो."

आधुनिकता के इस दौर में निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की अभिभावकों में होड़ मची हुई है. वहीं दूसरी ओर अपने बच्चों को सांस्कृतिक और वैदिक ज्ञान देने के लिए भी कुछ माता-पिता गुरुकुल में वैदिक शिक्षा प्राप्त करने भेज रहे हैं.

