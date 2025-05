ETV Bharat / state

कांटों का ताज है रतलाम का प्रभारी मंत्री पद, विजय शाह लिस्ट में अकेले नहीं - RATLAM UNLUCKY FOR PRABHARI MANTRI

कांटों भरा ताज रहा है रतलाम का प्रभारी मंत्री बनना ( ETV Bharat )

Published : May 24, 2025 at 2:33 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 3:14 PM IST

रतलाम: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह इन दिनों कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान के बाद से मुश्किल में हैं. इस विवादित बयान से उनका राजनीतिक कद भी घटा है. विजय शाह रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री बीते वर्ष बने थे. केवल 2 ही बार वह जिले के दौरे पर पहुंचे थे कि अब वह बयान देकर विवादों में पड़ गए हैं. रतलाम जिले के प्रभारी मंत्रियों का कुछ ऐसा ही इतिहास रहा है. साल 2008 से अब तक रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री रहे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के लिए यह पद कांटों भरा ताज ही रहा है. इस जिले के प्रभारी मंत्री रहने के बाद बड़े-बड़े नेताओं का राजनीतिक कद घट गया तो कुछ नेताओं के टिकट कट गए. यहां तक कि कुछ नेताओं को तो अपनी पार्टी तक छोड़ना पड़ गई. जी हां रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री रहे बड़े-बड़े नेताओं का रिकॉर्ड तो यही कह रहा है. कांटों भरा ताज रहा है प्रभारी मंत्री बनना रतलाम जिले का प्रभारी मंत्री पद हर मंत्री के लिए चुनौती पूर्ण ही रहा है. चाहे वह भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की. वर्ष 2008 से लेकर अब तक इस पद पर उमाशंकर गुप्ता, सरताज सिंह, दीपक जोशी, पारस जैन, सचिन यादव, ओपीएस भदौरिया और विजय शाह जैसे वरिष्ठ और बड़े कद के नेता प्रभारी मंत्री रहे हैं. लेकिन इस सूची के नामों में एक समानता है. रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री रहने के बाद इन सभी नेताओं का राजनीतिक कैरियर गड़बड़ा गया. दिवंगत नेता सरताज सिंह और पूर्व मंत्री दीपक जोशी को तो टिकट नहीं मिलने पर पार्टी तक छोड़ना पड़ी. इसके बाद उनकी घर वापसी तो हुई लेकिन राजनीतिक कद घट गया. कौन-कौन प्रभारी मंत्री पहुंचे हाशिए पर विजय शाह ताजा उदाहरण प्रदेश के जनजाति और रतलाम के प्रभारी मंत्री विजय शाह का है. बीते वर्ष सितंबर माह में जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए. केवल दो बार ही रतलाम जिले के दौरे पर पहुंचे. इसके बाद कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर विवादों में पड़ गए. देशभर में उनके बयान की निंदा हुई और मंत्री पद बचाने के लिए भी उन्हें खासी मशक्कत करना पड़ रही है. विजय शाह (ETV Bharat)

रतलाम में लगे मंत्री विजय शाह के देशद्रोही वाले पोस्टर, समर्थन में झोपड़ी वाले विधायक रतलाम के प्रभारी मंत्री रहे नेताओं की इस लंबी सूची को देखकर तो यही लगता है कि रतलाम जिले का प्रभारी मंत्री पद बड़े नेताओं को रास नहीं आया. यही नहीं प्रभारी मंत्री रहते हुए भी इन नेताओं को पार्टी की गुटबाजी से जूझना पड़ा है.

