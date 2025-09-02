ETV Bharat / state

रतलाम में इंद्रदेव के टोटके कराएंगे बारिश? आलोट सूखा तो सैलाना पानी पानी - HEAVY RAIN AND LESS RAIN IN MP

रतलाम में इंद्रदेव की चल रही लुकाछिपी, एक ओर बारिश से मचा है त्राहिमाम, दूसरी ओर आलोट तहसील में सूख रही है फसलें.

RATLAM ALOT TEHSILS NO RAIN
रतलाम में बारिश से एक ओर त्राहिमाम तो दूसरी ओर सूखा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 11:19 AM IST

Updated : September 2, 2025 at 11:35 AM IST

रतलाम: मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है. प्रदेश के लगभग सभी नदी-नाले और तालाब लबालब हैं. हालांकि, बारिश में असमानता भी देखने को मिल रही है. मालवा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में इतनी बारिश हुई है कि लोग बारिश थम जाने की कामना कर रहे हैं. वहीं, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां नाममात्र की बारिश हुई है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण रतलाम की एक तहसील में देखने को मिला है, जहां इतनी कम बारिश हुई है कि फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं और लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के उपाय कर रहे हैं.

बारिश के लिए ग्रामीणों ने लगाई इंद्रदेव से गुहार

रतलाम में बारिश की ऐसी स्थिति है कि एक जिले का एक छोर तरबतर है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं दूसरा छोड़ सूखे की कगार पर पहुंच गया है. रतलाम की सैलाना तहसील में इस मानसून सीजन अभी तक कुल 60 इंच बारिश दर्ज हुई है. वहीं, आलोट तहसील में मात्र 28 इंच बारिश हुई है जो आधे से भी कम है.

Ratlam drought Crops drying
सूखे से परेशान ग्रामीणों ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने अपनाया पारंपरिक तरीका (ETV Bharat)

आलोट के लोग विशेष पूजा-अर्चना और पारंपरिक टोटके की मदद से इंद्रदेव से बारिश करने की गुहार लगा रहे हैं. बीते रविवार को ग्रामीणों ने श्मशान में अनुष्ठान और गधे को गुलाब जामुन की दावत देकर अच्छी बारिश की कामना की थी. सोमवार को आलोट क्षेत्र में इंद्रदेव मेहरबान हुए और जमकर बारिश हुई.

फसलों को हो रहा भारी नुकसान

आलोट तहसील में इस साल बेहद कम बारिश हुई है. यहां औसत बारिश (38 इंच) से भी 10 इंच कम है. रतलाम में सबसे अधिक बारिश सैलाना में दर्ज की गई. जहां अब तक कुल 60 इंच बारिश हो चुकी है. हालांकि, दोनों ही स्थिति में खरीफ की फसल में किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. जहां अधिक बारिश से फसलें गलने लगी हैं. वहीं कम बारिश होने से आलोट में फसलें सूख रही हैं.

धोलवाड़ डैम के गेट खुलने से डूबा गांव

रविवार देर रात भारी बारिश से रतलाम के कई गांव पानी से घिर गए. जिल में 24 घंटे में करीब 50 मिली मीटर बारिश हुई. अब तक यहां औसत 982.88 मिमी वर्षा हो चुकी है. रतलाम के धोलावाड़ डैम के तीन गेट खोले गए. इससे पलसोड़ा गांव पानी में पूरी तरह डूब गया. लोग छतों पर चढ़े नजर आए. उसरगार और अमलेटा गांव के बीच नाले की पुलिया धंसने से ट्रैफिक रुक गया. उपलई गांव में एक कार पलट गई. ग्रामीणों ने कार सवार लोगों को बाहर निकाला.

