ETV Bharat / state

घूंघट की आड़ में महिलाओं ने लिखा पेपर, 60 साल के दादा और काका ने लिखा ककहरा

उम्र के आखिरी पड़ाव में रतलाम के बुजुर्गों में बढ़ी पढ़ने-लिखने की ललक, स्कूल में नव साक्षर दादा-दादी और काका-काकी ने दिया पेपर.

RATLAM NAV SAKSHAR EXAM
घूंघट की आड़ में महिलाओं ने लिखा पेपर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 8:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: शासकीय स्कूलों में शनिवार को नव साक्षर परीक्षा का आयोजन किया गया लेकिन इसमें स्कूली बच्चों की बजाय घरेलू महिलाएं और 50 से 60 वर्ष के प्रौढ़ और बुजुर्ग परीक्षा देने पहुंचे थे. भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे उल्लास नवभारत साक्षरता मिशन अभियान के अंतर्गत पढ़ लिखकर साक्षर होने का अधिकार प्राप्त कर लिया है. रतलाम जिले के 44 हजार नवसाक्षरों को शनिवार को परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया था. शाम 4:00 बजे तक करीब 30 हजार नव साक्षर परीक्षा देकर पढ़ने और लिखने का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं. खास बात यह है कि आदिवासी अंचल में भी पढ़ने-लिखने की इच्छा रखने वालों की संख्या बढ़ी है.

पोते-पोतियों को पढ़ते देख शुरू की पढ़ाई

रतलाम के पलसोड़ी स्थित माध्यमिक स्कूल में नव साक्षर परीक्षा को लेकर खासा उत्साह देखा गया. यहां परीक्षा देने पहुंचे 60 वर्षीय जगदीश ने बताया कि "उन्होंने पूरा प्रश्न पत्र हल कर दिया है. पहले घर के काम और मजदूरी की वजह से पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके, लेकिन अब अपने बच्चों और पोते पोतियों को पढ़ते लिखते देख मन में साक्षर होने की इच्छा जागी है."

नव साक्षर दादा-दादी और काका-काकी ने दी परीक्षा (ETV Bharat)

नव साक्षर अब पढ़ते हैं अखबार, चलाते हैं मोबाइल

परीक्षा देने आए कमजी ने बताया कि "पहले वह ना मोबाइल चला सकते थे और ना ही अखबार पढ़ सकते थे. लेकिन अब वह मोबाइल भी चला सकते हैं और चाय की दुकान पर अखबार भी पढ़ सकते हैं. केवल पुरुष ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और गृहिणी भी साक्षर होने में रुचि ले रही हैं. इसी केंद्र पर परीक्षा दे रहीं सुशीला ने बताया कि "वह अब अंगूठा नहीं लगाती हैं, हस्ताक्षर करती हैं. अक्षर ज्ञान होने से वह पढ़ना और लिखना दोनों सीख गई हैं."

बुजुर्ग मन लगाकर सीख रहे ककहरा

मौके पर मौजूद शिक्षक गोपाल उपाध्याय ने बताया कि "1990 से साक्षरता मिशन, प्रौढ़ साक्षरता अभियान के अंतर्गत कई गांवों में लोगों को साक्षर बनाने का कार्य किया है. पहले लोग इतनी रुचि नहीं लेते थे, लेकिन अब नव साक्षरों की संख्या बढ़ रही है."

जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के जिला समन्वयक ज्ञानेश्वर परिहार ने बताया कि "शनिवार को सुबह 10:00 से शाम 5:00 तक आयोजित हुई नव साक्षर परीक्षा में जिले के 44 हजार नवसाक्षरों के बैठने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 30 हजार नव साक्षर परीक्षा दे चुके हैं. उम्मीद है कि 100 प्रतिशत नव साक्षर परीक्षा देंगे."

निरक्षरता के अंधकार को मिटा रहे बुजुर्ग

60 वर्ष के बुजुर्ग और ग्रामीण कामकाजी महिलाएं निरक्षरता के अंधकार को मिटाकर साक्षर होने का अधिकार हासिल कर रहे हैं. केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं, इस अभियान के अंतर्गत सामान्य विज्ञान और गणित में जोड़-घटाना इत्यादि का ज्ञान प्राप्त कर यह लोग इस शिक्षा का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

RATLAM NAV SAKSHARTA MISSION EXAM ULLAS NAVBHARAT LITERACY PROGRAMRATLAM NEWSMADHYA PRADESH EDUCATION SYSTEMRATLAM NAV SAKSHAR EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

4 जंगलों का लिंकअप! नौरादेही से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक, बाघों के लिए बनेगा सुरक्षित कॉरिडोर

बाघों के गढ़ बांघवगढ़ में फिर बाघ की मौत, टाइगर्स की मूवमेंट पर नजर रखने जंगल ट्रैप कैमरों से लैस

उमरिया में सड़क पर हाथियों की फौज, झुंड ने रोकी वाहनों की रफ्तार, ताकते रह गए राहगीर

इतिहास में अमर हुआ रतलाम का पहला देहदान, गार्ड ऑफ ऑनर से सुशीला को दी अंतिम विदाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.