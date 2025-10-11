रतलाम में चोरों का नाइट शो, दो सूने घरों में 80 लाख की चोरी, बदमाश CCTV में कैद
रतलाम में चोरों ने दो सूने मकान को निशाना बनाया. 80 लाख से अधिक के गहने ले उड़े. चोरी की घटनाओं से लोग चिंतित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 1:00 PM IST
रतलाम : रतलाम के पॉश इलाके राजबाग और शुभविहार कॉलोनी में चोरों ने करीब 70 लाख रुपए की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया. चोरों ने राजबाग स्थित सूने घर से ज्वैलरी और नगदी चुरा ली. वहीं, दूसरे घर से करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा का माल उड़ाया. खास बात ये है कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री का रतलाम दौरा था. लेकिन चोरों ने गुरुवार देर रात चोरी करके पुलिस को एक प्रकार से खुला चैलेंज दिया.
सूने मकान में घुसे, ज्वैलरी व नगदी उड़ाई
मुख्यमंत्री के दौरे के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद सैलाना रोड से लगी राजबाग कॉलोनी में बैंक ऑफ़ बदमाशों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया. चोरी की पहली घटना अष्टविनायक राजबाग कॉलोनी की है. जहां ब्यूटी पार्लर संचालिका संगीता भाटिया के घर का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे. इस दौरान 450 ग्राम सोने के आभूषण, साढ़े 3 किलो चांदी और डेढ़ लाख रुपए नगद चोर ले उड़े. ये चोरी कुल चोरी कुल 60 लाख रुपए की बताई जा रही है.
सीसीटीवी में कैद हुए चोर
पीड़ित महिला ने बताया "वह गुरुवार रात अपने ब्यूटी पार्लर पर काम अधिक होने से रुकी थी. शुक्रवार शाम जब उनकी बेटी घर पर पहुंची तो दरवाजे और अलमारी के ताले टूटे हुए थे." वहीं, औद्योगिक थाना प्रभारी गायत्री सोनी ने बताया "घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोर रात 1:42 बजे से 3:15 बजे तक दिखे हैं. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश की जा रही है." वहीं, चोरी की दूसरी घटना स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के शुभविहार कॉलोनी निवासी साड़ी व्यापारी चांदमल जैन के घर में हुई है.
दो घंटे के लिए परिवार ने घर छोड़ा तो हो गया साफ
चांदमल जैन का परिवार रात 8:45 बजे से 10:45 बजे के बीच बाहर गया था. इसी दौरान चोरों ने घर में घुसकर 20 लाख रुपए से अधिक के गहने और नगदी चुरा ली. मकान मालिक चांदमल जैन के अनुसार "160 ग्राम सोना, आधा किलो चांदी और 40 हजार रुपए नगदी चोरी हुई है. स्टेशन रोड थाना प्रभारी थोड़ा डाबी ने बताया "आसपास के सीसीटीवी फुटेज की तलाश की जा रही है. घटनास्थल से भी फॉरेंसिक टीम द्वारा फिंगरप्रिंट और अन्य एविडेंस जुटाए गए हैं."