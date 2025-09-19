ETV Bharat / state

चोरी का अंजाम, पुलिस को देख पाइप में घुसा चोर, दम घुटने से पहले मौत के मुंह से निकाल लाए जवान

रतलाम में आफत में फंसी चोर की जान, चिलर यूनिट के पाइप में फंसे चोर को पुलिस ने बचाया. इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.

ratlam Thief trapped pipe
रतलाम में पाइप में फंसा चोर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 10:55 AM IST

Updated : September 19, 2025 at 11:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: रतलाम में चोरी करने पहुंचे एक चोर की जान आफत में फंस गई. एक बिल्डिंग में चोरी करने पहुंचा चोर उसे समय मुसीबत में फंस गया जब पुलिस वहां पहुंच गई. चोर पुलिस से बचने के लिए एक चिलर यूनिट के लगाए गए पाइप में घुस कर छिप गया. लेकिन उस पाइप में वह बुरी तरह फंस गया. पुलिसकर्मियों ने जब उसे देखा तो उसे पाइप से बाहर सुरक्षित निकाल कर उसका प्राथमिक उपचार करवाया.

पुलिस को देख पाइप में घुसा चोर
यह घटना दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र की है, जहां रात्रि गश्त के दौरान पुलिस टीम को एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास कुछ बदमाशों की गतिविधि दिखाई दी. पुलिस की टीम बदमाशों को ढूंढती हुई मल्टी के अंदर दाखिल हुई. जहां से कुछ बदमाश तो भागने में सफल हो गए लेकिन एक चोर पुलिस से डर कर छत में बने डक्ट में छिप गया. पुलिस जब चौथी मंजिल पर पहुंची तो पाइप में कुछ हलचल होने लगी. इसके बाद पुलिस की नजर बदमाश पर पड़ी तो देखा कि बदमाश पाइप में फंसा हुआ था.

पुलिस ने किया चोर का सफल रेस्क्यू
बेहद संकरे पाइप में चोर का दम घुटने लगा था और वह अधमरा सा हो गया था‌‌. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने इस चोर को समझा बुझा कर बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के बाद थाने लाकर पूछताछ शुरू की. गनीमत रही कि पुलिस जवानों ने उसे देख लिया अन्यथा इस चोर की जान भी जा सकती थी. वहीं, पुलिस ने भी चोर को सकुशल बाहर निकाल कर राहत की सांस ली है.

डीडी नगर थाना प्रभारी मनीष डावर ने बताया कि, ''हमारी टीम ने रात्रि गश्त के दौरान सतर्क रहते हुए ड्यूटी की है. इसके साथ ही मानवीय संवेदनशीलता का भी परिचय दिया है.'' इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की मुस्तैदी और मानवीय चेहरा सामने आया है. जहां बदमाशों के पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई के साथ ही मुसीबत में फंसे चोर को मानवीय आधार पर जान बचाकर पाइप से बाहर निकाला है. दीनदयाल नगर थाना पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है.

2 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद पीओपी तोड़कर किया रेस्क्यू
डीडी नगर थाना प्रभारी मनीष डावर ने बताया कि, ''हमारी टीम के दिनेश मावी, हर्षल शर्मा, मकन परमार, रविंद्र सिंह चौहान और सुरेश अहिरवार ने 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पाइप में फंसे आरोपी को बाहर निकाला है. चोरी करने आए इस व्यक्ति का नाम विजय भाभर है. जो पकड़े जाने के डर से एसी डक्ट में घुस गया था. काफी समय तक प्रयास करने के बाद जब वह स्वयं बाहर नहीं निकल सका तो हमारी टीम ने पीओपी तोड़ी और डक्ट का चद्दर काट कर उसे बाहर निकाला है. इस दौरान चोर घबराए नहीं इसलिए उससे लगातार बातचीत की गई. उसे यह भी आश्वासन दिया गया कि तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं की जाएगी.''

Last Updated : September 19, 2025 at 11:00 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RATLAM POLICE SAVES RATLAM TLIFERATLAM NEWSRATLAM THEFT CASERATLAM POLICE THIEF RESCUERATLAM THIEF TRAPPED PIPE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश में बर्बाद हुए सोयाबीन किसान, खड़ी फसल पर रोटावेटर चलाने को विवश

मंत्री राकेश सिंह को भाया छिंदवाड़ा का चुकंदर और देसी घी, झट से खरीद थमा दिए नगद पैसे

बालाघाट में बाघ इंसान पर नहीं कर सकेंगे हमले, सोलर फैंसिंग से लगेगा जोरदार झटका

GRP का तगड़ा एक्शन, इटारसी रेलवे स्टेशन पर मिला गहनों से भरा बैग, छोड़कर भागा संदिग्ध

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.