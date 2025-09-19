ETV Bharat / state

चोरी का अंजाम, पुलिस को देख पाइप में घुसा चोर, दम घुटने से पहले मौत के मुंह से निकाल लाए जवान

रतलाम में पाइप में फंसा चोर

Published : September 19, 2025 at 10:55 AM IST | Updated : September 19, 2025 at 11:00 AM IST

रतलाम: रतलाम में चोरी करने पहुंचे एक चोर की जान आफत में फंस गई. एक बिल्डिंग में चोरी करने पहुंचा चोर उसे समय मुसीबत में फंस गया जब पुलिस वहां पहुंच गई. चोर पुलिस से बचने के लिए एक चिलर यूनिट के लगाए गए पाइप में घुस कर छिप गया. लेकिन उस पाइप में वह बुरी तरह फंस गया. पुलिसकर्मियों ने जब उसे देखा तो उसे पाइप से बाहर सुरक्षित निकाल कर उसका प्राथमिक उपचार करवाया. पुलिस को देख पाइप में घुसा चोर

यह घटना दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र की है, जहां रात्रि गश्त के दौरान पुलिस टीम को एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास कुछ बदमाशों की गतिविधि दिखाई दी. पुलिस की टीम बदमाशों को ढूंढती हुई मल्टी के अंदर दाखिल हुई. जहां से कुछ बदमाश तो भागने में सफल हो गए लेकिन एक चोर पुलिस से डर कर छत में बने डक्ट में छिप गया. पुलिस जब चौथी मंजिल पर पहुंची तो पाइप में कुछ हलचल होने लगी. इसके बाद पुलिस की नजर बदमाश पर पड़ी तो देखा कि बदमाश पाइप में फंसा हुआ था. पुलिस ने किया चोर का सफल रेस्क्यू

बेहद संकरे पाइप में चोर का दम घुटने लगा था और वह अधमरा सा हो गया था‌‌. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने इस चोर को समझा बुझा कर बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के बाद थाने लाकर पूछताछ शुरू की. गनीमत रही कि पुलिस जवानों ने उसे देख लिया अन्यथा इस चोर की जान भी जा सकती थी. वहीं, पुलिस ने भी चोर को सकुशल बाहर निकाल कर राहत की सांस ली है.

