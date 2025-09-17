ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में लहलहाएंगे कपास के खेत, फ्रेंड्स पार्क से पैसे कमाएंगे 6 लाख किसान

मध्य प्रदेश में फिर से लहलहाएंगे कपास के खेत ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 17, 2025 at 12:08 PM IST 3 Min Read