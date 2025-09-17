मध्य प्रदेश में लहलहाएंगे कपास के खेत, फ्रेंड्स पार्क से पैसे कमाएंगे 6 लाख किसान
मध्य प्रदेश बनेगा टेक्सटाइल हब, कपास के मिलेगें अच्छे दाम और युवाओं को भी मिलेगा रोजगार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 12:08 PM IST
रतलाम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में सबसे बड़े टेक्सटाइल हब की आधारशिला रखने जा रहे हैं. पीएम मित्र पार्क से मालवा निमाड़ और मध्य प्रदेश के 6 लाख कपास उत्पादक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा. गौरतलब है कि, मालवा क्षेत्र में कपास के भाव नहीं मिलने और लागत बढ़ जाने की वजह से किसान कपास की खेती छोड़ने लगे थे.
वर्तमान में स्थानीय जिनिंग फैक्ट्रियों द्वारा कॉटन खरीद कर प्रोसेसिंग के बाद महाराष्ट्र और गुजरात भेजा जा रहा था. जिससे किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम नहीं मिलता था. लेकिन अब धार जिले के बदनावर के समीप बनने वाले पीएम मित्र पार्क में मेगा टेक्सटाइल हब बनने से मालवा निर्माण की अच्छी क्वालिटी वाले कपास की डिमांड बढ़ेगी और दाम भी बेहतर मिल सकेंगे.
3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप ने बताया कि "मेगा मित्र पार्क जो बदनावर के भैंसोला में बनने जा रहा है. इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगेगी. जिससे क्षेत्र में कपास की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा. जिससे हमारे मालवा के किसानों को फायदा मिलेगा. इसमें 6 लाख किसान प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे.
इससे स्थानीय युवा को रोजगार भी मिलेगा और 3 लाख नौकरियों का सृजन होगा. पीएम मित्र पार्क विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित होगा. यहां 20 एमएलडी का कॉटन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा. जिससे कपास से संबंधित उद्योगों के विस्तार से किसानों को उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिलेगा."
कपास उत्पादक किसान भी उत्साहित
रतलाम जिले के मोरवनी के किसान मिश्रीलाल परमार ने बताया कि "वर्षों से कपास की खेती कर रहे हैं. लेकिन हमारे अच्छी क्वालिटी के देशी कपास की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है. वहीं अब कपास की खेती में लागत भी बढ़ गई है. लेकिन यदि हमारे क्षेत्र में ही कपड़ों की फैक्ट्रियां लगेगी तो हमारे कपास का अच्छा दाम मिल सकेगा."
राजपुरा गांव के दिनेश निनामा ने बताया कि "पहले हमारे पूरे आदिवासी अंचल में कपास की खेती की जाती थी लेकिन दाम अच्छे नहीं मिलने की वजह से धीरे-धीरे कपास का रकबा बहुत कम हो गया था. यदि कपास के दाम अच्छे मिलेंगे तो किसान फिर से कपास की खेती करना शुरू कर देंगे."
- पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे कई सौगातें, धार में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का करेंगे शुभारंभ
- मध्य प्रदेश की धरती उगलेगी सोना, 1.33 लाख टन गोल्ड का भंडार मिला, सिंगरौली बनेगा हब
बहरहाल धार जिले के बदनावर में आकार ले रहे देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब से किसानों को ही नहीं बल्कि स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे. वहीं ट्रांसपोर्टेशन सहित होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी नए रोजगार का सृजन होगा.