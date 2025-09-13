ETV Bharat / state

मोहन यादव के रतलाम पहुंचने से पहले किसानों का हल्ला बोल, खुद सोयाबीन के खेतों में उतरे CM

सोयाबीन किसानों से मिलते हुए मोहन यादव ( ETV Bharat )

Published : September 13, 2025 at 8:04 AM IST | Updated : September 13, 2025 at 8:19 AM IST

रतलाम: येलो मोजेक वायरस और अधिक बारिश की दोहरी मार से बर्बाद हुई सोयाबीन की फसल को लेकर शुक्रवार को रतलाम कलेक्ट्रेट पहुंचे. किसानों ने मुख्यमंत्री के रतलाम दौरे से पहले अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा. किसानों के प्रदर्शन को करणी सेना परिवार का भी समर्थन मिला है. जीवन सिंह शेरपुर के आह्वान पर बड़ी संख्या में कृषि उपज मंडी में एकत्रित हुए किसानों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में सर्वाइकल किसानों को 11000 प्रति बीघा का मुआवजा देने, फसल बीमा की राशि देने और विद्युत विभाग की वसूली रोकने की मांग की है. 11 हजार रुपए प्रति बीघा मुआवजे की मांग दरअसल, मालवा क्षेत्र में सोयाबीन सहित खरीफ की फसलों में अतिवृष्टि की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है. किसानों की समस्या लेकर करणी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर भी रतलाम जिला मुख्यालय पहुंचे थे. जहां उन्होंने कहा कि "जिले के अधिकांश क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल लगभग नष्ट हो चुकी है, इसलिए सर्वे की जरूरत नहीं है. इसलिए बिना सर्वे कराए किसानों को 11 हजार रुपए प्रति बीघा के मान से शीघ्र मुआवजा दिया जा चाहिए."

