मोहन यादव के रतलाम पहुंचने से पहले किसानों का हल्ला बोल, खुद सोयाबीन के खेतों में उतरे CM
रतलाम में सोयाबीन की फसल का भारी नुकसान, किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंप मुआवजे की मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 8:04 AM IST|
Updated : September 13, 2025 at 8:19 AM IST
रतलाम: येलो मोजेक वायरस और अधिक बारिश की दोहरी मार से बर्बाद हुई सोयाबीन की फसल को लेकर शुक्रवार को रतलाम कलेक्ट्रेट पहुंचे. किसानों ने मुख्यमंत्री के रतलाम दौरे से पहले अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा. किसानों के प्रदर्शन को करणी सेना परिवार का भी समर्थन मिला है. जीवन सिंह शेरपुर के आह्वान पर बड़ी संख्या में कृषि उपज मंडी में एकत्रित हुए किसानों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में सर्वाइकल किसानों को 11000 प्रति बीघा का मुआवजा देने, फसल बीमा की राशि देने और विद्युत विभाग की वसूली रोकने की मांग की है.
11 हजार रुपए प्रति बीघा मुआवजे की मांग
दरअसल, मालवा क्षेत्र में सोयाबीन सहित खरीफ की फसलों में अतिवृष्टि की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है. किसानों की समस्या लेकर करणी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर भी रतलाम जिला मुख्यालय पहुंचे थे. जहां उन्होंने कहा कि "जिले के अधिकांश क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल लगभग नष्ट हो चुकी है, इसलिए सर्वे की जरूरत नहीं है. इसलिए बिना सर्वे कराए किसानों को 11 हजार रुपए प्रति बीघा के मान से शीघ्र मुआवजा दिया जा चाहिए."
जीवन सिंह ने कहा कि "फसल खराब होने के बाद बीमा कंपनी वाले लोग किसानों को सही जानकारी नहीं देकर पॉलिसी नंबर की मांग कर रहे हैं. बिजली कंपनी की वसूली भी ऐसी स्थिति में बंद की जाना चाहिए. इसके साथ ही घोड़ारोज की समस्या, किसानों की बिजली के बिल की समस्या पर भी प्रशासन से मांग की गई है."
आज रतलाम जिले के सैलाना स्थित करिया ग्राम में किसानों की खेतों में जाकर फसल को देखा। 75 प्रतिशत से अधिक बारिश होने से उनकी फसल बर्बाद हुई है। संकट की इस घड़ी में हमारी सरकार पूरी मजबूती से अन्नदाताओं के साथ खड़ी है। मैंने कलेक्टर को सर्वे के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को शीघ्र… pic.twitter.com/KesyEWVxl9— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 12, 2025
मोहन यादव ने किसानों के साथ किया संवाद
जीवन सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि "अभी किसान सरकार के साथ हैं, लेकिन जल्द उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो प्रदेश भर में किसान आंदोलन खड़ा किया जाएगा." बहरहाल किसानों की परेशानी और किसानों में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए शुक्रवार को रतलाम पहुंचे मोहन यादव ने किसानों से संवाद किया.
साथ ही डॉ. यादव सोयाबीन के खेतों में भी जाकर फसल के नुकसान का मुआयना किया. मुख्यमंत्री ने किसानों की सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है. वहीं, भारतीय किसान संघ और किसान कांग्रेस भी आगामी दिनों में रतलाम में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है.