रतलाम में लावारिस मृतकों का सहारा गोविंद, जिनसे कोई रिश्ता नहीं उन्हें पहुंचाया हरि के धाम

यही नहीं उनके अस्थि विसर्जन से लेकर तर्पण की क्रिया भी गोविंद काकानी करवाते हैं. ऑटोमोबाइल इंजीनियर और सोशल वर्कर गोविंद काकानी यह कार्य 1988 से अब तक लगातार कर रहे हैं.

रतलाम: श्राद्ध पक्ष का पावन पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म भी करते हैं. अपनों की अंतिम क्रिया और श्राद्ध कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन अनजान, अज्ञात और अपनों की गैर मौजूदगी में दम तोड़ देने वाले लोगों का अंतिम संस्कार कौन करता है, लेकिन इसका भी जिम्मा कुछ समाजसेवी उठाते हैं. ऐसे ही शख्स हैं रतलाम के गोविंद काकानी, जो अब तक 1 हजार से अधिक अनजान मृतकों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं.

अज्ञात शव की दुर्गति देखी तो शुरू किया लावारिसों का अंतिम संस्कार

रतलाम के गोविंद काकानी अपनी सेवाएं मानव सेवा समिति, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में अलग-अलग सामाजिक कार्यों के लिए देते हैं. गोविंद काकानी ने बताया कि "1988 की बात है, जब किसी लावारिस शव की अंतिम क्रिया करने के लिए शव को ठेलागाड़ी पर रखकर चंदा उगाया जाता था. उनकी दुकान के सामने ठेलागाड़ी में पड़े शव की दुर्गति देखकर अनजान मृतकों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प ले लिया."

इसके बाद पुलिस प्रशासन और जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा ऐसी स्थिति निर्मित होने पर काकानी को ही याद किया जाता है. गोविंद काकानी इस कार्य को बीते 36 सालों से कर रहे हैं. जिसमें उन्हें काकानी फाउंडेशन और अन्य समाजसेवियों का सहयोग भी मिलता है. यही नहीं काकानी इन अनजान मृतकों के अस्थि विसर्जन और तर्पण की व्यवस्था भी करते हैं. काकानी ने बताया कि वैकुंठवासी गुरुदेव सत्यमित्रानंद गिरी और अब अवधेशानंद महाराज के आशीर्वाद से हरिद्वार में इन अज्ञात मृत आत्माओं का तर्पण भी किया जाता है.

बेसहारा और मनोरोगियों को भी पहुंचाते हैं अस्पताल

समाजसेवी गोविंद काकानी शहर में घूमने वाले मनोरोगी अथवा बेसहारा बीमारों को भी अस्पताल पहुंचाते हैं. उनके इलाज का ख्याल रखने के साथ काउंसलिंग भी करते हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक होने पर उनके परिजनों से मिलवाने का भी प्रयास करते हैं. कई मनोरोगियों और भटके हुए लोगों को काकानी उनके परिवार से मिलवा चुके हैं.

बहरहाल बेसहारा बीमारों और अज्ञात मृतकों के प्रति मानव सेवा धर्म निभाने वाले गोविंद काकानी 36 वर्षों से इस पुनीत कार्य में जुटे हुए हैं. वहीं, रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान और देहदान जैसे कार्यों के लिए भी काकानी हमेशा सक्रिय रहते हैं.