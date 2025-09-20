ETV Bharat / state

नमकीन सेव और ज्वैलरी पुरानी बात, वर्ल्ड क्लास शूटिंग प्लेयर्स पैदा कर रहा रतलाम

रतलाम में तैयार हो रहे शूटिंग के बड़े खिलाड़ी

10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी के खेल में 03 कैटेगरी होती है. सीनियर, जूनियर और यूथ कैटेगरी. इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर 6 ट्रायल्स और 2 नेशनल इवेंट आयोजित किए जाते हैं. इन इवेंट में अच्छा प्रदर्शन करने पर भारतीय टीम के संभावित खिलाड़ियों के चयन का रास्ता खुल जाता है. रतलाम के 3 युवा खिलाड़ियों का चयन यूथ कैटेगरी में हुआ है. इसमें हर्षवर्धन सिंह राठौर को 30 वीं रैंक हासिल हुई है. यहां के पूर्व शूटिंग के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त राइफल शूटिंग रेंज बनाई है. इसमें प्रशिक्षण लेकर शूटिंग के खेल की एक दर्जन से अधिक प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची हैं.

रतलाम में निशानेबाजी की कोचिंग दे रहे भूपेंद्र सिंह सिसोदिया

रतलाम के हर्षवर्धन सिंह राठौड़ और वैदिक टांक ने यूथ कैटेगरी में टॉप 30 निशानेबाजों में अपनी जगह बनाई है. खास बात यह है कि बिना किसी शासकीय मदद या सुविधाओं के इन युवाओं ने राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज तक का सफर तय किया है. इन बच्चों के कोच भूपेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपने निजी प्रयासों से आधुनिक शूटिंग रेंज तैयार की है, जहां अब राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज तराशे जा रहे हैं.

रतलाम : अब तक सेव-नमकीन और सोने से बनी ज्वैलरी के मामले में रतलाम देश के पटल पर चमकता रहा है. रतलामी सेव तो जैसे ब्रांड बन गया है. लेकिन अब रतलाम खेलों के मामले में आगे बढ़ रहा है. यहां शूटिंग के प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं. बहुत जल्द रतलाम की पहचान यहां के प्रतिभावान निशानेबाजों की वजह से होगी. रतलाम निशानेबाजी के खेल की नर्सरी बनता जा रहा है.

रतलाम शूटिंग रेंज के खिलाड़ियों का कमाल

रतलाम में निशानेबाजी की कोचिंग दे रहे भूपेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है "उनकी शूटिंग रेंज के खिलाड़ियों ने इस वर्ष 20 से अधिक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पदक जीते हैं. प्रतिभावान खिलाड़ी हर्षवर्धन सिंह, वैदिक टांक, युगवर्धन सिंह और भव्या जाट निशानेबाजी की राष्ट्रीय टीम में दस्तक दे रहे हैं." निशानेबाजी की इस नर्सरी को खेल विभाग या प्रदेश सरकार से वह प्रोत्साहन नहीं मिल सका है, जितने प्रतिभाओं की पौध यहां से तैयार हो चुकी है.

यूथ केटेगरी की टॉप 30 निशानेबाजों में जगह

ये खिलाड़ी चमके राष्ट्रीय स्तर पर

हर्षवर्धन सिंह राठौर : 14 वर्षीय हर्षवर्धन सिंह ने यूथ कैटेगरी में ऑल इंडिया लेवल पर 30वीं रैंक हासिल की है. हर्षवर्धन ने हाल ही में भोपाल में आयोजित भारतीय शूटिंग टीम सिलेक्शन ट्रायल 5 और 6 में अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर अर्जित कर यूथ कैटेगरी में शीर्ष 30 खिलाड़ियों में स्थान बनाया. हर्षवर्धन ने ये उपलब्धि 10 मीटर राइफल शूटिंग में प्राप्त की है.

वैदिक टांक : 12 वर्षीय वैदिक टांक ने भी भारतीय टीम ट्रायल्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर नेशनल इवेंट के लिए क्वालीफाई किया है. वैदिक ने महू में आयोजित स्टेट लेवल शूटिंग कंपटीशन में दो गोल्ड, एक सिल्वर और एक कांच सहित कुल 04 पदक जीते हैं.

रतलाम के शूटिंग प्लेयर्स ने जीते पदक

भव्या जाट : रतलाम के लड़के ही नहींस लड़कियां भी शूटिंग के इस खेल में माहिर हैं. रतलाम की 14 वर्षीय भव्या जाट भी यूथ कैटेगरी में नेशनल इवेंट के लिए क्वालीफाई हुई हैं. भव्या ने इस वर्ष प्री स्टेट में दो गोल्ड और जबलपुर में आयोजित स्टेट लेवल शूटिंग कंपटीशन में दो सिल्वर और दो ब्रॉन्ज पदक हासिल किए हैं. भोपाल स्थित खेल विभाग की शूटिंग अकादमी में भव्या जाट का सिलेक्शन हुआ है.

रतलाम की 14 वर्षीय भव्या जाट

खेल विभाग नजरें इनायत करे तो और खिलाड़ी निकलेंगे

बिना किसी शासकीय मदद और खेल विभाग के प्रोत्साहन के एक दर्जन से अधिक राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय निशानेबाज रतलाम शहर ने दिए हैं. यदि खेल मंत्रालय और शासकीय मदद का साथ मिले तो आने वाले वक्त में रतलाम की पहचान निशानेबाजी के खेल के लिए भी देशभर में होगी.