रतलाम में दरवाजा नहीं खिड़की से होते हैं मां जगदम्बा के दर्शन, अष्टमी को खुलती है खिड़की

रतलाम के सेजावता के दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्रि में खिड़की से दर्शन करने की है परंपरा. अष्टमी को खुलती है साल में एक बार.

Ratlam Jagdamba darshan Khidaki
रतलाम में दरवाजा नहीं खिड़की से होते हैं मां जगदम्बा के दर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 10:00 PM IST

4 Min Read
रतलाम: नवरात्रि के पावन पर्व पर देशभर में माता के सभी मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. माता के अनेक मंदिरों में कभी आपने क्या ऐसा मंदिर देखा है. जहां मुख्य द्वार की जगह खिड़की लगी हो. जी हां रतलाम के सेजावता में दुर्गा मां का एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां सामान्य मंदिरों की तरह मूर्ति के सामने मुख्य द्वार न होकर खिड़की लगी हुई है.

इस खिड़की से माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को वर्ष भर इंतजार करना पड़ता है. केवल शारदीय नवरात्र की अष्टमी के दिन ही यह खिड़की खुलती है और इस दिन माता के दर्शन इस खिड़की के माध्यम से होते हैं. शेष दिनों में मंदिर के साइड में बने दरवाजे से प्रवेश कर दर्शन किए जाते हैं.

केवल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी को खुलती है खिड़की

रतलाम से 6 किमी दूर सेजावता गांव में दुर्गा मां का यह अनोखा मंदिर स्थित है. जहां वर्ष में केवल एक बार खुलने वाली यह रहस्यमयी खिड़की मौजूद है. स्थानीय निवासी देवेंद्र सिंह पंवार ने बताया कि "सामान्यतः मंदिरों में देवी देवताओं के मूर्ति के सामने मंदिर का मुख्य द्वार होता है लेकिन इस मंदिर में माता की मूर्ति के ठीक सामने एक खिड़की मौजूद है. जो साल में केवल एक बार खुलती है."

शारदीय नवरात्रि की अष्टमी को खुलती है खिड़की (ETV Bharat)

खिड़की को लेकर प्रचलित है किवदंती

मंदिर के पुजारी गोपाल गिरी गोस्वामी के अनुसार "मुख्य द्वार की जगह खिड़की लगाने के पीछे यह किवदंती है कि माता की मूर्ति के सामने कोई सीधे पहुंच कर प्रवेश न कर सके. वहीं, यह लोककथा भी प्रचलित है कि अष्टमी के दिन होने वाले हवन में गांव की कोई भी नन्ही कन्या माता के दर्शन कर इस खिड़की से बाहर आकर हवन में समा जाती थी. लेकिन चमत्कारिक रूप से वह थोड़ी देर में हंसते खेलते अपने घर पर मिलती थी. गांव के लोग इस खिड़की को चमत्कारिक और रहस्यमयी बताते हैं. अष्टमी के अवसर पर इस खिड़की से माता के दर्शन करने को लोग अपना सौभाग्य मानते हैं."

Sharadiya Navratri 2025
सेजावता के दुर्गा मंदिर में विराजमान मां जगदंबा (ETV Bharat)

9 कुंवारी कन्या लाती हैं जवारे बोने की मिट्टी

मां दुर्गा के इस अति प्राचीन मंदिर की परंपरा भी अन्य देवी मंदिरों से अलग और निराली है. यहां नवरात्रि के त्योहार पर जवारे (गेहूं के छोटे पौधे ) बोने के लिए एक विशेष परंपरा का पालन किया जाता है. गांव की 9 कुंवारी कन्याएं 9 अलग-अलग स्थान से मिट्टी लेकर मंदिर में पहुंचती हैं जहां जवारे बोए जाते हैं. नवरात्रि के पहले दिन से नौवें दिन तक पुजारी 24 घंटे मंदिर में रहकर जवारे को पर्दे में रखते हैं. इस दौरान महिलाओं की दृष्टि इन जवारों पर नहीं पड़ने दी जाती है. गांव के अनिल धाकड़ ने बताया कि "जवारे बोने की यह परंपरा भी मंदिर की स्थापना के समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है."

RATLAM WINDOW DURGA MATA MANDIR
9 कुंवारी कन्या लाती हैं जवारे बोने की मिट्टी (ETV Bharat)

शारदीय नहीं चैत्र नवरात्रि में होता है गरबा

शारदीय नवरात्र के दौरान जहां देश भर में गरबों की धूम होती है, वहीं इस मंदिर में माता के दरबार में केवल पूजा और आराधना होती है. यहां गरबा आयोजन चैत्र नवरात्रि में होता है. गांव की सभी कन्याएं एकत्रित होकर यहां गरबा करती हैं.

Ratlam Navratri
खिड़की को लेकर प्रचलित है किवदंती (ETV Bharat)

रतलाम महाराज और मठ के महंतों ने की थी स्थापना

वर्तमान में दुर्गा माता मंदिर मठ के मठाधीश कैलाश गिरी गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि "यह मंदिर 400 से अधिक वर्ष पुराना है. इसकी स्थापना सेहज गिरिजी, गंगा गिरिजी, निपान गिरी जी महाराज ने की थी. बाद में रतलाम राजवंश के महाराज राम सिंह जी राठौर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था. क्रूर शासक औरंगजेब जब मालवा क्षेत्र से गुजरा तो इस मंदिर के पास से भी उसकी सेना निकली थी. गांव के अन्य मंदिरों में औरंगजेब की सेना ने जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की थी लेकिन इस मंदिर में माता की मूर्ति तक वह पहुंच ही नहीं पाया."

दुर्गा मां के इस अनोखे मंदिर में यह खिड़की आगामी अष्टमी पर खुलेगी जहां बड़ी संख्या में खिड़की से मां जगदंबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी.

