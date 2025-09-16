DNA टेस्ट के इंतजार में 18 दिन तक फौजी का शव कब्र में, अब राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार
रतलाम में ट्रेन से गिरकर हुई थी आर्मी सूबेदार की मौत, शव शिनाख्त होने पर राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 11:37 AM IST
रतलाम: आलोट में पुलिस और प्रशासन की धीमी कार्रवाई का खामियाजा रिटायर्ड आर्मी सूबेदार के परिवार को झेलना पड़ा है. 29 अगस्त को आलोट के समीप ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. जिनकी पहचान आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार दिलबाग सिंह के रूप में हुई. लेकिन डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया में देरी और रिपोर्ट के इंतजार में परिजनों को अंत्येष्टि के लिए 18 दिन इंतजार करना पड़ा.
डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद दफनाए गए शव को कब्र से बाहर निकाल कर राजकीय सम्मान के साथ सेना के रिटायर्ड सूबेदार को आलोट में ही अंतिम विदाई दी गई. हालांकि परिजनों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से सेना के जवान का अपमान हुआ है. यदि समय पर शिनाख्त कर शव सौंप दिया जाता तो उन्हें यह अपमानजनक इंतजार नहीं करना पड़ता.
ट्रेन से घर लौटते समय हुआ हादसा
दरअसल, 29 अगस्त को आलोट और लूनी रिचा स्टेशन के बीच ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. मृतक की पहचान नहीं होने पर शव को दफनाया गया था. लेकिन उसके बाद मृतक के परिजन और पत्नी आलोट पहुंचे और मृतक की पहचान अमृतसर निवासी सैनिक एवं आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार दिलबाग सिंह के रूप में हुई. वर्तमान में वे डिफेंस सर्विस क्राप केरल में पदस्थ थे. छुट्टी पर घर लौटते समय आलोट के समीप वह हादसे का शिकार हो गए.
जवान के परिजन 3 दिन बाद आलोट पहुंचे
घटना के 3 दिन बाद मृतक के परिजन अमृतसर से आलोट पहुंचे थे. पत्नी अनमोल दीप कौर ने पति के हाथ पर प्रीत नाम गुदा होने और पेट पर ऑपरेशन का निशान होने की पुष्टि की. ट्रेन में यात्रा से संबंधित दस्तावेज भी परिजनों ने बताए लेकिन प्रशासन ने डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही शव सौंपने की बात कही. जिसके बाद मृतक की बेटी का डीएनए टेस्ट कराया गया. टेस्ट की रिपोर्ट आने में भी समय लगा. इसके बाद 18 दिन तक परिजनों को आलोट में इंतजार करना पड़ा. डीएनए रिपोर्ट आने के बाद सोमवार को एसडीएम कार्यालय में आवेदन के बाद कब्र खुदवाकर शव निकाला गया और अंत्येष्टि की गई.
'नियम के अनुसार ही की कार्रवाई'
इस मामले में मृतक सूबेदार दिलबाग सिंह की पत्नी अनमोल दीप कौर ने बताया कि "हमारे द्वारा पुलिस और प्रशासन को पहचान के पर्याप्त डॉक्यूमेंट दिए गए थे लेकिन हमें शव सुपुर्द नहीं किया गया और सैनिक की गरिमा से खिलवाड़ हुआ है." हालांकि इस मामले में एसडीएम सुनील कुमार जायसवाल का कहना है कि "किसी भी अज्ञात शव के मिलने के बाद निर्धारित प्रक्रिया और निर्देश होते हैं. इसके अन्तर्गत ही संपूर्ण कार्रवाई की गई है."
बहरहाल भारतीय सेना के रिटायर्ड सूबेदार दिलबाग सिंह को 18 दिन बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. आलोट समाजसेवी और प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे. हालांकि शव मिलने में हुई देरी से मृतक के परिजन आहत हैं.