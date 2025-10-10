घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर, वरना समय हो जाएगा बर्बाद, 7 ट्रेनों का बदला गया रूट
ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी सूचना, रतलाम रेल मंडल से कुछ यात्री ट्रेनों का मार्ग हुआ परिवर्तित,बिना जानकारी न करें सफर.
Published : October 10, 2025 at 8:28 PM IST
रतलाम: पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली कुछ यात्री ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किए जाने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है. रतलाम रेल मंडल के उज्जैन यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के चलते पहले से मार्ग परिवर्तित की गई कुछ ट्रेनों के मार्ग में फिर से संशोधन किया गया है. जिससे बीकानेर- बिलासपुर और शिर्डी बिलासपुर स्पेशल ट्रेन सहित अन्य 7 यात्री गाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्री इन ट्रेनों के परिवर्तित मार्ग की जानकारी लेकर ही यात्रा करें.
इन ट्रेनों के मार्ग हुआ परिवर्तन
गाड़ी संख्या 04715 बीकानेर-साईंनगर शिरडी स्पेशल, जो 11 अक्टूबर 2025 को बीकानेर से प्रस्थान करेगी, अब सवाई माधोपुर-गुड़ला-सोगरिया-गुना-बीना-निशातपुरा-भोपाल मार्ग से चलेगी.
गाड़ी संख्या 20844 भगत की कोठी-बिलासपुर एक्सप्रेस, 11 अक्टूबर 2025 को सवाई माधोपुर-गुड़ला-सोगरिया-गुना-बीना-निशातपुरा-भोपाल मार्ग से संचालित होगी.
गाड़ी संख्या 20846 बीकानेर-बिलासपुर एक्सप्रेस, 12 व 14 अक्टूबर 2025 को बीकानेर से प्रस्थान कर सवाई माधोपुर-गुड़ला-सोगरिया-गुना-बीना-निशातपुरा- भोपाल मार्ग से चलेगी.
गाड़ी संख्या 04716 साईनगर शिरडी-बीकानेर स्पेशल, 12 अक्टूबर 2025 को साईंनगर शिरडी से चलकर भोपाल-निशातपुरा-बीना-गुना-सोगरिया-गुड़ला-सवाई माधोपुर मार्ग से जाएगी.
गाड़ी संख्या 20843 बिलासपुर-भगत की कोठी एक्सप्रेस, 13 व 14 अक्टूबर 2025 को भोपाल-निशातपुरा-बीना-गुना-सोगरिया-गुड़ला-सवाई माधोपुर मार्ग से संचालित होगी.
गाड़ी संख्या 20845 बिलासपुर-बीकानेर एक्सप्रेस, 11 अक्टूबर 2025 को भोपाल-निशातपुरा-बीना-गुना-सोगरिया-गुड़ला-सवाई माधोपुर मार्ग से चलेगी.
गाड़ी संख्या 05561 रक्सौल-वटवा स्पेशल, 14 अक्टूबर 2025 को दमोह-मालखेड़ी-महादेवखेड़ी-गुना-रुठियाई-सोगरिया-कोटा-नागदा-रतलाम मार्ग से चलेगी.
मोबाइल ऐप पर मिलेगी जानकारी
रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि "उज्जैन स्टेशन पर रिमॉडलिंग कार्य किए जाने की वजह से इन यात्री गाड़ियों के मार्ग में पहले ही परिवर्तन किया गया था. जिसके बाद परिवर्तित मार्ग में भी संशोधन किया गया है. इन यात्री गाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्री गाड़ियों के परिवर्तित मार्ग और आगमन प्रस्थान के समय की जानकारी रेलवे की अधिकृत वेबसाइट से प्राप्त कर ही यात्रा करें." यात्रा करने से पहले यात्री अपने मोबाइल ऐप के जरिए ट्रेनों की पूरी जानकारी लेकर ही घर से निकलें, नहीं तो आपका समय और दिन दोनों खराब हो सकता है.