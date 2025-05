ETV Bharat / state

रतलाम रेल मंडल की इस सुविधा से यात्री नहीं लागएंगे दौड़, जहां होंगे खड़े वहीं पहुंचेगा कोच

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 9, 2025 at 1:21 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 1:47 PM IST 2 Min Read

रतलाम: छोटे स्टेशनों से ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को अपना रिजर्व कोच ढूंढने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन रेलवे प्लेटफार्म पर कोच गाइडेंस बोर्ड नहीं लगे होते हैं. अब रेलवे अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत किए जा रहे विकासात्मक कार्य में छोटे रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म पर कोच गाइडेंस बोर्ड लगा रहा है. जिसकी मदद से यात्रियों को ट्रेन आने के पहले ही प्लेटफार्म पर कोच की पोजीशन पता चल जाएगी. रतलाम रेल मंडल में 10 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए कोच गाइडेंस बोर्ड लगाए जा रहे हैं. 16 स्टेशनों पर किए जा रहे विकास कार्य

