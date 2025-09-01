ETV Bharat / state

गूगल से पूछा चोरी का सही समय, रतलाम में परफेक्ट प्लानिंग के बाद भी पकड़ा गया शातिर चोर

रतलाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्य डाकघर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा कर हाईटेक चोर को किया गिरफ्तार.

ratlam POST OFFICE THIEF ARRESTED
रतलाम पुलिस ने हाईटेक चोर को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
Published : September 1, 2025 at 6:16 PM IST

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में बीते 28 अगस्त की रात मुख्य डाकघर में 7 लाख की चोरी की बड़ी वारदात हुई थी. जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी. पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए 3 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद चोरी की वारदात का खुलासा किया है. पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का कैश बरामद किया है.

पुलिस ने किया हाईटेक चोर का खुलासा

दरअसल, बीते 28 अगस्त को सैलाना बस स्टैंड स्थित पोस्ट ऑफिस में एक हाईटेक चोर ने धावा बोल दिया था. शातिर चोर ने गूगल और यूट्यूब की मदद से चोरी का परफेक्ट प्लान बनाया था. इसके लिए आरोपी ने हॉलीवुड की हाईप्रोफाइल चोरी वाली फिल्म देखा, यूट्यूब और गूगल से चोरी करने का तरीका जाना. इसके बाद उसने फिल्मी अंदाज में डाक घर के करीब 9 ताले काटकर 7 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.

पुलिस ने डाकघर में हुई चोरी का किया खुलासा (ETV Bharat)

फिल्मी स्टाइल में दिया वारदात को अंजाम

पुलिस ने चोरी के आरोपी बिनौली निवासी अमृत सिंह को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा आरोपी की पत्नी और बहन के खिलाफ भी सहयोग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. एसपी अमित कुमार ने बताया कि "मुख्य डाकघर में 7 लाख की चोरी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी अमृत सिंह ग्रेजुएट बेरोजगार है. उसने कर्ज चुकाने के लिए चोरी करने की परफेक्ट प्लानिंग इंटरनेट के माध्यम से सीखी."

यूट्यूब और गूगल से सीखी चोरी की ट्रिक

पुलिस अधिकारी के अनुसार, अमृत ने सबसे पहले चोरी की संभावनाओं वाले स्थान के बारे में गूगल और यूट्यूब से जानकारी ली. जिसमें आरोपी को पता चला कि डाकघर में अधिक पैसा होता है और वहां व्यवस्था भी कम होती है. जिसके बाद उसने मुख्य डाकघर में बकायदा खाता खुलवाकर बिल्डिंग के अंदर जाकर चोरी की प्लानिंग की. फ्लिपकार्ट से ताले काटने के लिए कटर मंगवाया. आखिर में गूगल से चोरी करने का सही समय पूछा.

रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया कि "पुलिस के लिए यह बेहद चुनौती पूर्ण था. इसके लिए पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस के साथ हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया. चोरी के बाद बदमाश मौके पर ही एक सब्बल छोड़कर भाग निकला था. जिस पर लगे मार्क की वजह से बदमाश पकड़ा गया. चोरी में प्रयोग की गई सब्बल के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि जावरा क्षेत्र की दुकान से यह खरीदी गई थी. पुलिस ने आरोपी तक पहुंचने के लिए करीब 1 हजार सीसीटीवी फुटेज की तलाशी ली."

