नवरात्रि में मजनुओं की आने वाली है शामत, रतलाम में बनाया गया एंटी रोमियो स्क्वाड
महिला सुरक्षा को लेकर रतलाम पुलिस सजग, एंटी रोमियो स्क्वाड गरबा पंडालों, कोचिंग संस्थानों और कॉलेज के आसपास मनचलों पर रखेगा नजर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 8:29 AM IST|
Updated : September 23, 2025 at 8:45 AM IST
रतलाम: बेवजह घूमने वालों और मनचले आशिकों पर नकेल कसने के लिए रतलाम पुलिस ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है. यह स्क्वाड महिलाओं-युवतियों की सुरक्षा के लिए शहर के गरबा पंडालों, चौराहों और शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास निगरानी रखेगा. इस दौरान मनचलों और गरबा पंडालों के आसपास भटकने वाले असामाजिक तत्वों और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाएगा. रतलाम एसपी अमित कुमार ने एंटी रोमियो स्क्वाड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है.
गरबा पंडालों पर रहेगी कड़ी नजर
नवरात्रि पर्व के दौरान होने वाली छेड़छाड़ और आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रतलाम में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है. यह स्क्वाड शहर के प्रमुख चौराहों, पान की दुकान, चाय की दुकान और गरबा पंडालों के आसपास निगाह रखेगा. साथ ही आपराधिक तत्वों की सर्चिंग कर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने दिए हैं.
मनचलों की सिखाएगा सबक
एसपी अमित कुमार ने बताया कि "यह स्क्वाड केवल नवरात्रि के लिए ही नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में भी सक्रियता से कार्य करेगा. स्क्वाड में महिला और पुरुष पुलिस कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जो शहर के अपराध संभावित स्थानों पर गश्त करेंगे. गरबा पंडालों में पहुंचने वाली युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. कोचिंग क्लासेस और शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास भी छेड़छाड़ की घटनाओं पर नजर रखेंगे और त्वरित कार्रवाई करेंगे." पुलिस अधीक्षक ने बताया कि "गरबा पंडालों में पहुंचने वाले युवकों को भी 'मैं हूं अभिमन्यु' अभियान के अंतर्गत अपराध की रोकथाम करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी सभी पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं."
- बागेश्वर धाम दर्शन करने आईं और रास्ता रोक राहगीरों से करने लगीं जबरन वसूली, पुलिस ने सिखाया सबक
- इंदौर में असली पुलिस के हाथ आया नकली कांस्टेबल 480, फर्जी ID और बैग में लेकर घूम रहा था वर्दी
एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव
रतलाम शहर में पूर्व के वर्षों में नवरात्रि के दौरान हुई घटनाओं से सबक लेते हुए रतलाम पुलिस ने यह स्क्वाड बनाया है. बहरहाल, एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम नवरात्रि के पहले दिन से ही सक्रिय हो गई है. गरबा पंडालों के आसपास भटकने वाले असामाजिक तत्वों और मनचले युवकों की रोकथाम में जुट गई.