एनुअल टोल पास से सस्ता हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर, 3 हजार रुपए में कीजिए 200 ट्रिप - FASTAG ANNUAL PASS

मोदी सरकार की निजी वाहन चालकों के लिए शानदार योजना, एनुअल टोल पास से एक साल में 200 टोल क्रॉस करने की मिली अनुमति.

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (ETV Bharat)
Published : August 26, 2025 at 8:02 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 8:08 PM IST

रतलाम: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एनुअल टोल पास की सुविधा शुरू होने के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर निजी वाहन चालकों के लिए सफर सस्ता हो गया है. मध्य प्रदेश में भी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब सफर सस्ता हो गया है.

फास्टैग वार्षिक पास के फायदे

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश और राजस्थान के हिस्से में 269 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर यातायात जारी है. यहां अब निजी चारपहिया वाहन चालकों को एनुअल टोल पास लेने पर महज 30 रुपए ही खर्च करने पड़ रहे हैं. जबकि इससे पहले एक ट्रिप के लिए वाहन चालकों को 540 रुपए से अधिक खर्च करने पड़ते थे. एनुअल टोल पास शुरू होने से नेशनल एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर कार, जीप और वेन जैसे निजी वाहन मालिकों को टोल राशि में बड़ी राहत मिल रही है.

NHAI ANNUAL PASS BENEFITS
3 हजार रुपए का फास्टैग वार्षिक पास (ETV Bharat)

वार्षिक पास से कितनी यात्राएं कर सकते हैं?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फास्टेग आधारित सालाना टोल पास लाने की घोषणा की थी. यह केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए लागू है. जो बीते 15 अगस्त से उपलब्ध हो गया है. 3000 में इस पास का लाभ एक वर्ष तक या 200 ट्रिप तक मिलेगा. अगर एक साल के भीतर कोई वाहन चालक 200 ट्रिप पूरी कर लेता है तो वह दूसरा पास भी ले सकता है.

वार्षिक पास खरीदने से बचत

इस एनुअल टोल पास का उपयोग केवल एक ही निजी वाहन के लिए किया जाएगा. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रतलाम से कोटा तक सफर करने वाले रामदास बैरागी ने बताया कि "उन्हें पहले एक ट्रिप का 540 रुपए का टोल फास्टैग के माध्यम से भुगतान करना पड़ता था. आने-जाने में 1000 रुपए खर्च होते थे. लेकिन अब सालाना टोल पास लेने के बाद काफी सस्ता पड़ रहा है."

nhai fastag annual toll pass benefits
फास्टैग वार्षिक पास के फायदे (ETV Bharat)

वार्षिक पास कहां से खरीदें

एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप पाटीदार ने बताया कि "एनुअल टोल पास शुरू होने के बाद से लोगों का सफर सस्ता हुआ है. अब 269 किमी का सफर करने पर वाहन मालिक को सिर्फ 30 रुपए देना पड़ रहा है. एनुअल टोल पास को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की अधिकारिक वेबसाइट से बना सकते हैं."

किन टोल प्लाजा पर होगा मान्य

फास्टैग आधारित इस सालाना पास का इस्तेमाल दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे सहित सभी नेशनल एक्सप्रेसवे पर किया जाएगा.

निजी चार पहिया वाहन धारकों के लिए यह एनुअल टोल पास फायदे का सौदा साबित हो रहा है. पूरे एक साल में सिर्फ 10 बार ही नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करने पर कार्ड का पैसा वसूल हो जाएगा. इसलिए रिकॉर्ड संख्या में सालाना टोल पास की बुकिंग भी हुई है. केंद्र सरकार द्वारा दी गई इस पास की सुविधा वाहन चालक उठा रहे हैं.

