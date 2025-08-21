ETV Bharat / state

बारिश के बीच बड़े जोश में बुलडोजर ले निकली टीम, 4 झोपड़े तोड़कर लौटी - RATLAM BULLDOZERS ACTION

रतलाम नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ मुहिम पर सवाल. भरी बारिश में आशियाने तोड़कर लोगों को सड़क पर ला दिया.

Ratlam bulldozers action
अल्टीमेटम देकर वापस लौटा नगर निगम का अमला (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 5:51 PM IST

रतलाम : बारिश के मौसम में प्रशासन और नगर निगम की अजीबोगरीब कार्रवाई चर्चा में है. शहर के सिविक सेंटर क्षेत्र में प्रशासन का अमला बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंचा. यहां झोपड़ी बनाकर रह रहे विमुक्त घुमक्कड़ समाज के लोगों को हटाने का विरोध हुआ. नगर निगम अमले ने पुलिस की मदद से बारिश के बीच जेसीबी से झोपड़ियां हटा दी. इसके साथही पशुओं के तबेले जमींदोज कर दिए. आशियाने तोड़ने पर महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया.

अल्टीमेटम देकर वापस लौटा नगर निगम का अमला

लोगों का विरोध बढ़ा तो प्रशासन की टीम 4 दिन बाद अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम देकर वापस लौट गई. गौरतलब है कि रतलाम के सिविक सेंटर क्षेत्र की यह विवादित जमीन है. यहां एक दर्जन से अधिक प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री और नामांतरण का मामला ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त तक पहुंच चुका है. वर्तमान में यहां विमुक्त घुमक्कड़ समाज के कुछ परिवार झोपड़ी बनाकर रहते हैं. इन्हीं झोपड़ियों को हटाने के लिए नगर निगम और प्रशासन पुलिस फोर्स के साथ पहुंचा.

रतलाम में अतिक्रमण हटाने के नाम पर झोपड़े तोड़े (ETV BHARAT)
Ratlam bulldozers action
भरी बारिश में गरीबों के झोपड़े तोड़े (ETV BHARAT)

बारिश में भीग गया गृहस्थी का सामान

इसके बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. झोपड़ों को खाली कराया जाने लगा. छोटे बच्चे पानी में भीगते रोते रहे. नगर निगम की टीम ने लोगों को घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया. इसके बाद महिलाएं घर का सामान और बच्चों को पानी से बचाती हुई यहां से वहां दौड़ने लगी. बारिश के कारण झोपड़ी के बाहर निकाला गया सामान भीग गया.

Ratlam bulldozers action
झोपड़ी वालों को विस्थापित करने का आश्वासन (ETV BHARAT)

झोपड़ी वालों को विस्थापित करने का आश्वासन

Ratlam bulldozers action
बारिश में भीग गया गृहस्थी का सामान (ETV BHARAT)

बारिश के मौसम में नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलने पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया. पीड़ित महिला राधा का कहना है "हमें बिना किसी सूचना के यहां से हटाया जा रहा है. बीच बारिश में हम छोटे बच्चों को लेकर कहां जाएंगे. हमारी झोपड़ी तोड़ दी और बैलगाड़ी भी तोड़ दी है." इस मामले में नगर निगम के प्रभारी आयुक्त अनिल भाना ने कहा "हमने अतिक्रमण हटाने के लिए 4 दिन का समय दिया है. इन्हें विस्थापित करने की व्यवस्था करने के बाद ही का्ररवाई की जाएगी."

