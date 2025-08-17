रतलाम: प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में आने के अपने वादे को निभाने के लिए 246 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात लेकर आधी रात रतलाम पहुंचे. रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कुंडाल गांव में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉ मोहन यादव ने 246 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया.

मोहन यादव ने किए 2 बड़े ऐलान

यहां पर सीएम मोहन यादव ने 2 बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि "2028 तक मध्य प्रदेश देश का मिल्क कैपिटल बनेगा. वहीं उन्होंने कहा कि रतलाम और खाचरोद के बीच सर्वे कराकर 220 करोड़ रुपए की लागत से फोरलेन सड़क बनाई जाएगी. बता दें कि मुख्यमंत्री तय समय से पहले ही देर रात करीब 2 बजे उज्जैन से सड़क मार्ग से रतलाम पहुंच गए थे."

सीएम मोहन यादव ने रतलाम ग्रामीण को दी 246 करोड़ की सौगात (ETV Bharat)

246 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात

डॉ मोहन यादव ने यहां आयोजित कार्यक्रम में 246 करोड़ के कार्यों की सौगात दी. इसमें 125 किलोमीटर की सड़कें , 3 डैम और 3 बिजली के ग्रिड शामिल हैं. इसमें 158.64 करोड़ की लागत से 37 कार्यों का लोकार्पण और 87.27 करोड़ के कार्यों का भूमि-पूजन किया गया. कुंडाल गांव में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

'मध्य प्रदेश को 2028 तक बनाएंगे मिल्क कैपिटल'

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि "मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश की राजधानी बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है. इसके लिए हम दूध उत्पादन के जरिए पशुपालकों की आय बढ़ाएंगे. सरकार गाय का दूध और घी भी खरीदेगी. प्रदेश के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है. दूध उत्पादन में तेजी लाकर हमारी सरकार साल 2028 तक मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाएगी."

'कांग्रेस को जनता भेजेगी पक्के घर'

इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि "पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष का नेता होते हुए इस पद का महत्व और मान बढ़ाया था जबकि आज के समय में विपक्ष के नेताओं को देखकर शर्म आती है कि इनकी तुलना ही कैसे करें."

कांग्रेस पर हमला करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि "कांग्रेस को जनता हराए तो खीज मिटाने के लिए चुनाव आयोग ,सुप्रीम कोर्ट और सेना का अपमान करते हैं. ऐसे में इस बार जनता कांग्रेस को पक्के घर ही भेजेगी. इतनी बड़ी पार्टी अपने कुकर्मों के कारण धीरे-धीरे साफ हो रही है. कांग्रेसी एक तरह से मानसिक खतरा है."

'भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था'

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की चर्चा की. उन्होंने कहा कि "2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी लेकिन आज वह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 12 हजार रुपए किसानों को देती है."