मोहन यादव बोले- हमे गर्व है कि दुनिया के सारे देश भारतीय संस्कार व संस्कृति से प्रभावित
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव शुक्रवार को रतलाम पहुंचे. आरएसएस के ऑडिटोरियम का लोकार्पण कर इसे सद्भावना का प्रतीक बताया.
रतलाम: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी वर्ष में प्रदेश में आयोजनों का सिलसिला जारी है. शुक्रवार को रतलाम पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने काटजू नगर स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में नवनिर्मित ‘संघ शताब्दी सभागार’ का लोकार्पण किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन और मानवता की भावना के पोषण का केंद्र हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर. यहां से संस्कार लेकर युवा मां भारती की सेवा को हमेशा तैयार रहते हैं."
ऑडिटोरियम को सद्भावना का प्रतीक बताया
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आरएसएस के ऑडिटोरियम को सद्भावना का प्रतीक बताया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने समाज को सरकार के साथ मिलकर विकास कार्य करने की अपील की. मुख्यमंत्री ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष की यात्रा को भारत माता की जयकार की यात्रा बताया. उन्होंने कहा "बदलते दौर मे दुनिया में किसी देश के संस्कारों और पुरातन काल के प्रति श्रद्धा की बात होती है तो सिर्फ भारत के प्रति होती है. हम मानवता, संस्कार मे विश्वास करने वाले देश है." इस मौके पर आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारियों सहित कैबिनेट मंत्री चेतन्य कश्यप भी मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री के स्वागत में जगह-जगह लगे मंच
मुख्यमंत्री के रतलाम दौरे के इस कार्यक्रम के दौरान मीडिया को दूर रखा गया. प्रशासन और पुलिस ने मीडिया को हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश नहीं करने दिया. मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था अंजलि हवाई पट्टी पर की गई, जहां मीडियाकर्मी इंतजार करते रहे लेकिन मुख्यमंत्री सीधे हेलीपैड की तरफ रवाना हो गए. वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत करने के लिए रास्ते में स्वागत मंच बनाए गए. भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.
पुलिस ने गिलोय की माला नहीं पहनाने दी
मुख्यमंत्री के स्वागत के दौरान पतंजलि योग से जुड़े विशाल वर्मा ने गिलोय की बेल से बनी माला पहनने का प्रयास किया लेकिन पुलिसकर्मियों ने इसे सोयाबीन की फसल समझा और उन्हें पीछे धकेल दिया. स्वागत करने पहुंचे विशाल वर्मा ने बताया "वह तो गिलोय की आरोग्य माला मुख्यमंत्री जी को पहनाने आए थे लेकिन उनके सुरक्षाकर्मियों को कुछ और समझ लिया. इसलिए उन्हें वह माला नहीं पहनाने दी गई."