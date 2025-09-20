इतिहास में अमर हुआ रतलाम का पहला देहदान, गार्ड ऑफ ऑनर से सुशीला को दी अंतिम विदाई
रतलाम मेडिकल कॉलेज में परिजन ने मृतका का किया देहदान. रतलाम में ये है पहला देहदान, देहदानी को पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर.
रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद शुक्रवार को रतलाम में पहली बार देहदान हुआ. डॉ. रवि दिवेकर की माता सुशीला दिवेकर के निधन होने पर पहले उनका नेत्रदान कराया गया इसके बाद परिजन की स्वप्रेरणा से उनका देहदान भी हुआ. जिसके बाद दिवंगत सुशीला को पुलिस प्रशासन की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई. यह पहला अवसर है जब रतलाम में कोई देहदान संपन्न हुआ है. वहीं, अंगदान या देहदानी को गार्ड ऑफ ऑनर देने का भी यह पहला मामला है.
बेटे और बेटियों ने लिया प्रेरणादायी निर्णय
रतलाम में देहदान करने का पहला अवसर यहां के दिवेकर परिवार को मिला. डॉ रवि दिवेकर, पराग दिवेकर, स्मिता शुक्ला और मंदिरा वानखेड़े की माता सुशीला दिवेकर का 77 वर्ष की आयु में गुरुवार रात निधन हो गया था. इसके बाद बेटे और बेटियों ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए माता सुशीला दिवेकर के नेत्रदान के साथ देहदान का निर्णय लिया और समाजसेवी गोविंदा काकानी से संपर्क किया. देर रात में ही नेत्रदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई.
पुलिस ने आवास पर जाकर दिया गार्ड ऑफ ऑनर
देहदान की जानकारी जिला प्रशासन को दी गई. जिसके बाद नियमानुसार सुशीला दिवेकर के निवास स्थान पर पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद उन्हें अंतिम विदाई दी गई और डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडे मेडिकल कॉलेज में उनका देहदान करवाया गया. इस दौरान मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. अनीता मूथा, सीएमएचओ डॉ. संध्या बेलसरे, डॉ जितेंद्र गुप्ता, डॉ. पुष्पेंद्र शर्मा और डॉ आनंद चंदेलकर की मौजूद रहे. श्रद्धांजलि सभा के बाद देहदानी परिवार को मेडिकल कॉलेज की तरफ से प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया.
'यह देहदान इतिहास में लिखा जाएगा'
मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ.अनीता मूथा ने बताया कि "मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ ही देहदान के रजिस्ट्रेशन तो हुए, लेकिन यह पहला अवसर है जब रतलाम से कोई देहदान हुआ है. यह देहदान रतलाम के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि यह पहला देहदान है जिसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है. उन्होंने चिकित्सा जगत से जुड़े सभी लोगों को इससे प्रेरणा लेने का आह्वान भी किया." देहदान संस्कार में पहुंचे शहर के प्रबुद्ध जनों ने भी दिवेकर परिवार के इस निर्णय की सराहना की.