ETV Bharat / state

इतिहास में अमर हुआ रतलाम का पहला देहदान, गार्ड ऑफ ऑनर से सुशीला को दी अंतिम विदाई

रतलाम मेडिकल कॉलेज में परिजन ने मृतका का किया देहदान. रतलाम में ये है पहला देहदान, देहदानी को पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर.

RATLAM FIRST BODY DONATION
रतलाम मेडिकल कॉलेज में परिजन ने मृतका का किया देहदान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 11:34 AM IST

Updated : September 20, 2025 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद शुक्रवार को रतलाम में पहली बार देहदान हुआ. डॉ. रवि दिवेकर की माता सुशीला दिवेकर के निधन होने पर पहले उनका नेत्रदान कराया गया इसके बाद परिजन की स्वप्रेरणा से उनका देहदान भी हुआ. जिसके बाद दिवंगत सुशीला को पुलिस प्रशासन की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई. यह पहला अवसर है जब रतलाम में कोई देहदान संपन्न हुआ है. वहीं, अंगदान या देहदानी को गार्ड ऑफ ऑनर देने का भी यह पहला मामला है.

बेटे और बेटियों ने लिया प्रेरणादायी निर्णय

रतलाम में देहदान करने का पहला अवसर यहां के दिवेकर परिवार को मिला. डॉ रवि दिवेकर, पराग दिवेकर, स्मिता शुक्ला और मंदिरा वानखेड़े की माता सुशीला दिवेकर का 77 वर्ष की आयु में गुरुवार रात निधन हो गया था. इसके बाद बेटे और बेटियों ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए माता सुशीला दिवेकर के नेत्रदान के साथ देहदान का निर्णय लिया और समाजसेवी गोविंदा काकानी से संपर्क किया. देर रात में ही नेत्रदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई.

देहदानी को पुलिस ने दिया गॉर्ड ऑफ ऑनर (ETV Bharat)

पुलिस ने आवास पर जाकर दिया गार्ड ऑफ ऑनर

देहदान की जानकारी जिला प्रशासन को दी गई. जिसके बाद नियमानुसार सुशीला दिवेकर के निवास स्थान पर पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद उन्हें अंतिम विदाई दी गई और डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडे मेडिकल कॉलेज में उनका देहदान करवाया गया. इस दौरान मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. अनीता मूथा, सीएमएचओ डॉ. संध्या बेलसरे, डॉ जितेंद्र गुप्ता, डॉ. पुष्पेंद्र शर्मा और डॉ आनंद चंदेलकर की मौजूद रहे. श्रद्धांजलि सभा के बाद देहदानी परिवार को मेडिकल कॉलेज की तरफ से प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया.

Ratlam Medical College Body donate
बेटे और बेटियों ने लिया प्रेरणादायी निर्णय (ETV Bharat)

अंगदान कर दिया खुशी का तोहफा, कौन बन सकता है जिंदगी का अनमोल दाता

उज्जैन में निधन के बाद देहदान, 86 साल के बुजुर्ग को मिला खास सम्मान

'यह देहदान इतिहास में लिखा जाएगा'

मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ.अनीता मूथा ने बताया कि "मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ ही देहदान के रजिस्ट्रेशन तो हुए, लेकिन यह पहला अवसर है जब रतलाम से कोई देहदान हुआ है. यह देहदान रतलाम के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि यह पहला देहदान है जिसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है. उन्होंने चिकित्सा जगत से जुड़े सभी लोगों को इससे प्रेरणा लेने का आह्वान भी किया." देहदान संस्कार में पहुंचे शहर के प्रबुद्ध जनों ने भी दिवेकर परिवार के इस निर्णय की सराहना की.

Last Updated : September 20, 2025 at 11:49 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RATLAM MEDICAL COLLEGE BODY DONATERATLAM BODY DONOR GUARD OF HONOURRATLAM NEWSMADHYA PRADESH BODY DONATIONRATLAM FIRST BODY DONATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

4 जंगलों का लिंकअप! नौरादेही से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक, बाघों के लिए बनेगा सुरक्षित कॉरिडोर

बाघों के गढ़ बांघवगढ़ में फिर बाघ की मौत, टाइगर्स की मूवमेंट पर नजर रखने जंगल ट्रैप कैमरों से लैस

उमरिया में सड़क पर हाथियों की फौज, झुंड ने रोकी वाहनों की रफ्तार, ताकते रह गए राहगीर

इतिहास में अमर हुआ रतलाम का पहला देहदान, गार्ड ऑफ ऑनर से सुशीला को दी अंतिम विदाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.