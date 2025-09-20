ETV Bharat / state

इतिहास में अमर हुआ रतलाम का पहला देहदान, गार्ड ऑफ ऑनर से सुशीला को दी अंतिम विदाई

रतलाम मेडिकल कॉलेज में परिजन ने मृतका का किया देहदान ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 20, 2025 at 11:34 AM IST | Updated : September 20, 2025 at 11:49 AM IST 2 Min Read

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद शुक्रवार को रतलाम में पहली बार देहदान हुआ. डॉ. रवि दिवेकर की माता सुशीला दिवेकर के निधन होने पर पहले उनका नेत्रदान कराया गया इसके बाद परिजन की स्वप्रेरणा से उनका देहदान भी हुआ. जिसके बाद दिवंगत सुशीला को पुलिस प्रशासन की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई. यह पहला अवसर है जब रतलाम में कोई देहदान संपन्न हुआ है. वहीं, अंगदान या देहदानी को गार्ड ऑफ ऑनर देने का भी यह पहला मामला है. बेटे और बेटियों ने लिया प्रेरणादायी निर्णय रतलाम में देहदान करने का पहला अवसर यहां के दिवेकर परिवार को मिला. डॉ रवि दिवेकर, पराग दिवेकर, स्मिता शुक्ला और मंदिरा वानखेड़े की माता सुशीला दिवेकर का 77 वर्ष की आयु में गुरुवार रात निधन हो गया था. इसके बाद बेटे और बेटियों ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए माता सुशीला दिवेकर के नेत्रदान के साथ देहदान का निर्णय लिया और समाजसेवी गोविंदा काकानी से संपर्क किया. देर रात में ही नेत्रदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई. देहदानी को पुलिस ने दिया गॉर्ड ऑफ ऑनर (ETV Bharat) पुलिस ने आवास पर जाकर दिया गार्ड ऑफ ऑनर

Last Updated : September 20, 2025 at 11:49 AM IST