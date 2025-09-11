ETV Bharat / state

किसानों ने बड़ी मुद्दत से संभाले रखा प्याज का स्टॉक, लेकर पहुंचे मंडी तो निकल पड़े आंसू

रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज की एवरेज कीमत₹700 प्रति क्विंटल ही मिल रही है. न्यूनतम 300 यानी ₹3 किलो तक ही थोक में प्याज बिका है. एक तरफ सोयाबीन की फसल बर्बाद होने से परेशान किसान अब प्याज के दाम भी नहीं मिलने से हताश हैं. प्याज उत्पादक और किसान नेताओं ने प्याज और लहसुन की एमएसपी तय किए जाने की मांग सरकार से की है. ईटीवी भारत की टीम ने कृषि उपज मंडी में पहुंच कर प्याज किसानों की समस्या का रियलिटी चेक किया.

रतलाम : रतलाम सहित मालवा की मंडियों में प्याज की आवक एक बार फिर शुरू हो चुकी है. रोजाना सैकड़ों ट्रॉली प्याज मंडियों पहुंच रहा है. लेकिन 3 महीने संभाल कर रखने के बाद भी किसानों को प्याज के दाम बहुत कम मिल रहे हैं. हालत यह है कि किसानों को प्याज की लागत तो दूर ट्रांसपोर्टेशन और रखरखाव की कीमत भी नहीं मिल पा रही है.

झाबुआ जिले से आए किसान जितेंद्र वसुनिया ने बताया "वह 100 किमी दूर से फसल लेकर रतलाम मंडी में पहुंचे हैं. दूसरे दिन प्याज की नीलामी हो सकी है. जिसका दाम उन्हें मात्र ₹600 क्विंटल मिला है. करीब 20 क्विंटल प्याज लेकर वह यहां आए थे, जिससे उन्हें ₹12000 प्राप्त हुए, जिसमें से ₹4000 तो केवल प्याज को मंडी लाने में ट्रैक्टर भाड़े के ही लग गए. ऐसे में 3 महीने तक खेत में की गई मेहनत और 3 महीने तक घर में संभाल कर रखने की लागत भी नहीं निकल पाई है."

मंडी में प्याज नहीं बिकने से कई किसान वापस लौटे

कई किसान प्याज नहीं बिकने से परेशान होकर वापस लौटने को मजबूर हैं. किसानों ने बताया कि जितनी लागत प्याज की खेती में लगी है. लगभग उतना ही खर्च इसे 3 महीने तक संभाल कर रखने में और ट्रांसपोर्टेशन में लगा है. इससे प्याज की लागत बढ़ गई लेकिन दाम ओर कम हो गए. किसान नेता राजेश पुरोहित ने बताया "किसानों ने इस उम्मीद में प्याज की फसल को बारिश के मौसम में संभाल कर रखा था कि अच्छे दाम मिल जाएंगे. लेकिन अब प्याज के दाम जमीन पर आ गए हैं. इस मामले में सरकार को विचार करना चाहिए और प्याज लहसुन की एमएसपी तय करना चाहिए."

रतलाम में प्याज की औसतन कीमत ₹700 प्रति क्विंटल (ETV BHARAT)

मंडियों में आवक बढ़ने से प्याज के रेट जमीन पर

मंडी में प्याज के व्यापारी दिनेश जाधव ने बताया "बड़ी मंडियों में प्याज की मांग कमजोर होने और आवक बढ़ने की वजह से प्याज के दामों में गिरावट आई है. निकट भविष्य में भी प्याज के दामों में गिरावट जारी रह सकती है." बहरहाल, अब रिटेल में 15 रुपए किलो बिकने वाला प्याज थोक मंडी में न्यूनतम 3 रुपए किलो में ही बिक रहा है. इससे प्याज की खेती करने वाले किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है.