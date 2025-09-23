ETV Bharat / state

रतलाम में बावला हुआ सियार, लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर काटा, कई जानवरों को भी बनाया निशाना

रतलाम में खूंखार सियार ने जमकर मचाया कोहराम, खेत पर काम कर रहे 6 लोगों को काटा, ग्रामीणों ने सियार को लगाया ठिकाने.

RATLAM MAN EATING JACKAL TERROR
रतलाम में आदमखोर सियार का आतंक (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 12:20 PM IST

3 Min Read
रतलाम: नामली क्षेत्र में बीती शाम सियार ने जमकर कोहराम मचाया है. सिखेड़ी और भदवासा गांव में सियार के काटने से 6 ग्रामीण घायल हुए हैं. सोमवार की शाम सियार ने अचानक खेत पर काम कर रहे लोगों पर हमला कर दिया. सियार के काटने से घायल 6 लोगों को शासकीय अस्पताल नामली लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. ग्रामीणों के अनुसार हिंसक हुए सियार ने खेत पर बंधे पशुओं को भी काटा है. जिसके बाद लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं. सियार को लोगों ने लाठियां से पीट-पीट कर मार डाला.

जो भी सामने आया सियार ने सबको काटा

जंगली जानवर के हमले की यह घटना सोमवार की शाम को घटी है. सियार पागल हो जाने पर हिंसक होकर लोगों पर हमला करने लगता है. ग्रामीणों ने बताया कि "सोमवार को शाम करीब 7:00 बजे सिखेड़ी निवासी लक्ष्मण जाट और उनकी पत्नी पर सियार ने हमला कर काट लिया. इसके बाद गांव के अन्य लोगों पर हमला कर काटा."

RATLAM JAIKAL ATTACK PEOPLE
ग्रामीणों को दौड़ा-दौड़ा कर सियार ने काटा (ETV Bharat)

सियार के काटने से घायल हुए भदवासा निवासी शाहिद ने बताया कि "सियार के सामने जो आ रहा था उसको काट ले रहा था. खेत पर बंधे मवेशियों को भी उसने काट लिया." सियार के हिंसक होने की सूचना मिलने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और सियार की घेराबंदी कर लाठी से पीट कर मार दिया. फिलहाल घायल हुए लोगों का नामली शासकीय अस्पताल में उपचार जारी है.

सियार के काटने से रेबीज का खतरा

कुत्तों एवं अन्य जंगली जानवरों की तरह ही सियार के काटने से भी रेबीज होने का खतरा बना रहता है. डॉ. अभय ओहरी ने बताया कि "कुत्ते अथवा सियार भेड़िया जैसे जंगली जानवरों के काट लेने पर पानी की तेज धार में सबसे पहले घाव को 4 से 5 मिनट धोना चाहिए. इसके बाद नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर रेबीज, टिटनेस और अन्य उपचार लेना चाहिए. कई मामलों में लापरवाही बरतने पर रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है. जिसका कोई इलाज मौजूद नहीं है."

घायल ग्रामीणों का किया गया इलाज

बहरहाल सियार के हमले से घायल ग्रामीणों का शासकीय चिकित्सालय में उपचार किया गया. वहीं जिन मवेशियों को सियार ने काटा था उनका उपचार करने के लिए कोई भी पशु चिकित्सक नहीं मिल रहा है. ग्रामीणों ने कहा, "नामली पशु चिकित्सालय में सूचना देने के बावजूद पशुओं के उपचार के लिए कोई नहीं पहुंचा. ऐसे में यदि पशुओं को रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है."

ETV Bharat Logo

