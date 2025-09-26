ETV Bharat / state

नौकरानी निकली 50 लाख के जेवरात चोरी की मास्टरमाइंड, कचरा फेंकने के बहाने किया था खेल

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में गुरुवार शाम हुई 50 लाख के आभूषणों की चोरी का औद्योगिक थाना पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने घर की नौकरानी और उसके साथी ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चोरी के आभूषण बरामद हुए हैं. जिसकी कीमत 50 लाख 28 हजार रुपए बताई जा रही है. पुलिस अधिकारी के अनुसार, पीड़ित के घर में काम करने वाली नौकरानी ने ही रेकी कर चोरी की वारदात को अपने साथी के संग मिलकर अंजाम दिया था.

रतलाम के काटजू नगर निवासी पंकज मोतियानी ने गुरुवार शाम औद्योगिक थाना में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर घर वालों के बयान लिए. पुलिस को बयान के आधार पर घर में काम करने वाली महिला पर शक हुआ. जब पुलिस ने नौकरानी से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला की उसने चोरी की वारदात को अपने साथी ऑटो चालक अफजल के साथ मिलकर अंजाम दिया. आरोपी महिला करीब 4 सालों से पंकज मोतियानी के घर में काम करती थी.

रतलाम में 50 लाख के जेवरात की चोरी (ETV Bharat)

मास्टरमाइंड नौकरानी साथी संग गिरफ्तार

रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया कि "पीड़ित परिवार कुछ दिन पहले 50 लाख रुपए के सोने के आभूषण खरीद कर लाए थे. पीड़ित परिवार गोल्ड लोन लेकर रुपए कहीं और निवेश करने की योजना बना रहे थे. इस दौरान घर में काम करने वाली महिला ने अलमारी में रखे आभूषण देख लिए थे. जिसके बाद उसने अफजल के संग मिलकर योजना बनाई और गुरुवार शाम कचरा फेंकने के बहाने आभूषणों से भरी पोटली घर के बाहर आकर ऑटो चालक अफजल को दे दिया."

रतलाम एसपी अमित कुमार ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि "कई बार लोग अपने घर में काम करने वालों की जानकारी संबंधित थाना में नहीं देते हैं. ऐसे में आपराधिक वारदात करने के बाद आरोपी फरार हो जाते हैं. अगर लोग अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों की सूचना पुलिस को देते हैं तो पुलिस कर्मचारियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर संभावित घटना से बचा सकती है."