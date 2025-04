ETV Bharat / state

बचपन में दूसरों के घर खाना खाते थे सिंधिया, महाराज बोले-मेरी आत्मा बूढ़ी हो गई - RATLAM MADHAV RATNA SAMMAN CEREMONY

रतलाम पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ( X Image @Jyotiraditya M. Scindia )

Published : April 19, 2025 at 7:18 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 7:32 AM IST

रतलाम: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को रतलाम में माधव रत्न सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजसेवियों को सम्मानित किया. अपने पिता की स्मृति में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचकर सिंधिया पिताजी को यादकर भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि, ''मैं दिखता जवान हूं, लेकिन मेरी आत्मा बूढ़ी हो गई है.'' उन्होंने यह भी बताया कि, ''बचपन की जिंदगी ज्यादा अच्छी थी. मैं दूसरों के घरों में भोजन करने जाता था तो टाइम का पता ही नहीं चलता था.'' रतलाम आकर यादें ताजा हो जाती हैं

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि, ''मैं केंद्रीय मंत्री के रूप में नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में आज यहां कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा हूं. यहां पहुंच कर मेरे पूज्य पिताजी से जुड़ी यादें ताजा हो जाती हैं.'' प्रेस से चर्चा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ''मैं घोषणा में विश्वास नहीं रखता मैं काम करने में विश्वास रखता हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में हम बेहतर कार्य कर रहे हैं.'' सिंधिया ने रतलाम में बचपन की यादें ताजा की (ETV Bharat)

