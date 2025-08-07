रतलाम: वर्ष 2022 में राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में गायों में एक रहस्यमयी बीमारी फैली थी. जिसमें हजारों गायों की मौत हो गई थी. यह बीमारी लंपी वायरस की वजह से होती है. जिसे लंपी स्किन डिजीज या गायों के चेचक के नाम से जाना जाता है. बारिश के मौसम में एक बार फिर रतलाम जिले में गायों में लंपी वायरस के लक्षण देखे गए हैं.

रतलाम शहर की गोपाल गौशाला में 4 गोवंश, खेतलपुर क्षेत्र में 5-6 गोवंश में इसके लक्षण देखे गए हैं. जिसके बाद यहां प्रभावित गोवंश को आइसोलेट कर उपचार की व्यवस्था की गई है. वहीं, पशु चिकित्सा विभाग भी अलर्ट पर है. प्रभावित क्षेत्र में प्रोटोकॉल के अनुसार रिंग बनाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है. वायरस फैलाने वाले वेक्टर मच्छर-मक्खी से बचाव की व्यवस्था भी गोवंश के लिए की जा रही है.

क्या है लंपी वायरस

लंपी वायरस यानी लंपी स्किन डिजीज में पशुओं के शरीर पर गांठे निकल आती हैं. जो बाद में पककर घाव का रूप ले लेती हैं. पशु को तेज बुखार आता है और वह खाना पीना छोड़ देता है. कई मामलों में पशु की मौत भी हो जाती है. यह बीमारी लंपी वायरस के कारण होती है. यह मक्खी मच्छर जैसे वेक्टर के माध्यम से फैलता है. खासकर यह बीमारी गोवंश में अधिक देखने को मिलती है. लेकिन भैंसो में भी यह बीमारी फैल सकती है. यह बीमारी गोवंश में ही प्रमुखता से फैलती है. इसका पशुओं से मनुष्यों में ट्रांसफर होने की संभावना नहीं होती है.

समय इलाज नहीं मिला तो जा सकती है गोवंश की जान (ETV Bharat)

कैसे होते हैं लक्षण

रतलाम पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक डॉक्टर नवीन शुक्ला ने बताया कि, ''लंपी वायरस एक वायरल स्किन डिजीज है. इसके लक्षणों में पशु के शरीर पर छोटे-छोटे गांठ बन जाना, तेज बुखार आना, आंख नाक से पानी गिरना, पैरो में सूजन, सांस लेने में समस्या, खाना पीना छोड़ देना, गर्भपात होना या दूध कम हो जाने जैसे लक्षण शामिल हैं. गोवंश में इस बीमारी के लक्षण दिखते ही तुरंत इसका नजदीकी पशु चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए.''

रतलाम में गोवंश के शरीर पर उगी खतरनाक गांठे (ETV Bharat)

कैसे करें बीमारी की रोकथाम

पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर नवीन शुक्ला ने बताया कि, ''वैसे तो इस बीमारी में पशु हानि नहीं होती है. लेकिन दुग्ध उत्पादन प्रभावित होता है. कुछ मामलों में समय पर उपचार नहीं मिलने की वजह से पशु अधिक कमजोर हो जाता है और उसकी मौत हो सकती है. इस बीमारी की रोकथाम ही सबसे अच्छा समाधान है. यदि पशु इस वायरस से प्रभावित हो गया है तो ऐसे पशुओं को सबसे पहले आइसोलेट करें. उनके खाने-पीने एवं उपचार की व्यवस्था अलग से करें.''

''पशुओं के रहने के स्थान पर मच्छर और मक्खी का स्प्रे करें और गांव के नाले या तालाब का पानी मवेशियों को नहीं पिलाए. संक्रमित जानवर के मुंह और नाक से होने वाले स्रोत के माध्यम से लम्पी वायरस चारे और पानी के माध्यम से फैलता है. यदि वायरस का संक्रमण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में पशुओं को खरीदने और बेचने से बचे हैं और उन्हें पशु हाट में ना ले जाएं.''

प्रभावित पशुओं का इलाज जारी

बहरहाल पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कुछ पशुओं में ऐसे लक्षण देखे गए हैं. बड़े पशुओं में अभी तक लक्षण देखे नहीं गए हैं. 1 से 2 वर्ष के गोवंश में लम्पी वायरस का असर देखने को मिल रहा है. लेकिन संक्रमण की स्थिति पूर्णत नियंत्रण में है और प्रभावित पशुओं का इलाज भी जारी है. कुछ पशु ठीक भी हो चुके हैं. वहीं पशु चिकित्सा विभाग ने पशुपालकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है.