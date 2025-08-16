रतलाम: शुक्रवार की शाम हुई मूसलाधार बारिश के दौरान प्रकृति का विध्वंसक रूप देखने को मिला. रतलाम के सेमलिया में हाई डेंसिटी के साथ गिरी आकाशीय बिजली से पूरे गांव में हड़कंप मच गया. इसका धमाका और रोशनी इतनी तेज थी कि लोगों को लगा जैसे कोई सुपर सोनिक मिसाइल गांव में आकर गिरी है. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है.

आस पास मौजूद लोगों की चौंधिया गई आंखें

दरअसल, यह घटना रतलाम के सेमलिया गांव की है, जहां शुक्रवार शाम को हुई मूसलाधार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरी है. गांव के बीचो-बीच गिरी इस बिजली का प्रभाव इतना तेज था कि आसपास मौजूद लोगों की आंखें चौंधिया गई. गांव के योगेंद्र सिंह ने बताया कि "कुछ पलों के लिए लोगों को कुछ दिखाई ही नहीं दिया. गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ."

मूसलाधार बारिश के दौरान गिरी आकाशीय बिजली (ETV Bharat)

वीडियो में धमाके को किया जा सकता है महसूस

15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन शाम को गरज-चमक के साथ हो रही मूसलाधार बारिश का वीडियो व रील गांव की एक युवती बना रही थी. तभी आकाशीय बिजली गिरने का दृश्य उसके मोबाइल में कैद हो गया. महज कुछ सेकंड के इस वीडियो में तेज रोशनी और धमाके को महसूस किया जा सकता है. तेज रोशनी और धमाके से वीडियो बना रही युवती भी डर गई और वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दिया.

आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की चौंधिया गई आंखें (ETV Bharat)

अचानक तेज रोशनी के साथ हुई आवाज

गांव के मोहन पटेल ने बताया कि "कल (शुक्रवार) शाम को तेज बारिश हो रही थी. मेरे पौत्र सुमित, युवराज और पौत्री संध्या घर की गैलरी में खड़े होकर मोबाइल से वीडियो बना रहे थे. अचानक से तेज रोशनी और आवाज हुई. इसके बाद बच्चे डर कर नीचे आ गए. उनके मोबाइल में आकाशिय बिजली गिरने का वीडियो कैद हो गया. वीडियो में बिजली गिरने और उसके बाद हुए धमाके के साथ तेज रोशनी का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है."

आकाशीय बिजली से मकान क्षतिग्रस्त

बहरहाल बिजली गिरने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होने और विद्युत उपकरण जलने की भी जानकारी मिली है.