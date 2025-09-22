ETV Bharat / state

सुंदरता में चार चांद लगाएगा हीरा, सस्ता इतना बनवा सकते हैं डायमंड की भर-भर ज्वेलरी

सामान्य व्यक्ति असली और लैब ग्रोन डायमंड में कोई अंतर नहीं निकाल पाते हैं. केवल हीरे के विशेषज्ञ और लैब टेस्ट में ही इसका अंतर पकड़ में आता है. यह रियल डायमंड की 25% कीमत में ही मिल जाता है. जिससे इसकी ज्वेलरी आम लोगों के बजट में आ सकती है.

रतलाम: वैश्विक स्तर पर बढ़े सोने के दाम की वजह से त्यौहारी सीजन में सोने और डायमंड ज्वेलरी बजट से बाहर होती जा रही है. ऐसे में सोने और डायमंड ग्राहकों के लिए ज्वेलरी और लैब ग्रोन डायमंड अफॉर्डेबल विकल्प मौजूद है. खासकर लैब ग्रोन डायमंड से बनी ज्वेलरी की डिमांड और उपलब्धता इन दिनों रतलाम के प्रसिद्ध सराफा मार्केट में बनी हुई है. लैब ग्रोन डायमंड रियल डायमंड नहीं होते हैं, लेकिन इनकी चमक और प्रकृति रियल डायमंड के जैसी ही होती है.

क्या है यह लैब ग्रोन डायमंड

लैब ग्रोन डायमंड यानी लैब में तैयार किए गए हीरे आजकल डायमंड और ज्वेलरी मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं. यह प्राकृतिक हीरे की तरह कार्बन से ही बनते हैं, लेकिन जहां नेचुरल डायमंड को बनने में जमीन के नीचे करोड़ों साल लगते हैं. वहीं, लैब ग्रोन डायमंड कुछ हफ्तों और महीनों में ही बनकर तैयार हो जाते हैं. इसे लैब में ग्रेफाइट से बनाया जाता है. जिसमें उच्च दबाव और तापमान को लैब में मेंटेन कर हीरा तैयार किया जाता है. वहीं, केमिकल वेपर डिपोजिशन तकनीक का इस्तेमाल कर भी लैब में डायमंड बनाया जाता है.

इन डायमंड की बनावट और चमक प्राकृतिक हीरे की तरह ही होती है, लेकिन इनकी कीमत रियल डायमंड से 50 से 60% तक कम हो सकती है. आम व्यक्ति लैब ग्रोन डायमंड और असली हीरे की पहचान नहीं कर सकता है. इसकी पहचान आधुनिक लैब में ही की जा सकती है. इसे बनाने वाली लैब इसका सर्टिफिकेशन करती है. जिसमें प्रत्येक निर्मित हीरे का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है.

रतलाम में भी बन रही लैब ग्रोन डायमंड से ज्वेलरी

रतलाम के स्वर्ण कारीगर भी अब लैब ग्रोन डायमंड और 18 कैरेट गोल्ड में ज्वेलरी डिजाइन और निर्माण कर रहे हैं. रतलाम के राजेश सोनी ने बताया कि "सोने के दामों में तूफानी तेजी के बाद ग्राहक अन्य विकल्पों पर जा रहे हैं. हमारे पास भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ग्राम ज्वेलरी (कम कैरेट के गोल्ड की ज्वेलरी), थेवा ज्वेलरी और अब लैब ग्रोन डायमंड की ज्वेलरी का विकल्प मौजूद है. लैब ग्रोन डायमंड से बनी ज्वेलरी 18 और 14 कैरेट सोने में बनाई जा सकती है. 1 लाख रुपए के रियल डायमंड के मुकाबले उतनी ही कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड 25 से 30 हजार रुपए में मिल जाता है. वहीं, 18 और 14 कैरेट गोल्ड के साथ इसका ज्वेलरी आइटम तैयार हो जाता है.

क्या है फायदा और नुकसान

लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी व्यापार से जुड़े राजेश सोनी का कहना है कि इसके फायदे की बात करें तो ग्राहकों को हीरे की चमक के साथ सस्ती ज्वेलरी मिलती है. जो उनके बजट में भी आसानी से आ जाती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं. लैब ग्रोन डायमंड की रिसेल वेल्यू कम होती है. इसके साथ ही लैब ग्रोन डायमंड के नाम पर ठगी के भी मामले सामने आते रहते हैं. राजेश सोनी के अनुसार लैब में बनाए गए प्रत्येक हीरे का लैब टेस्ट सर्टिफिकेट होता है. जिसे सूरत और मुंबई की टेस्टिंग लैब द्वारा ही जारी किया जाता है." बहरहाल त्यौहारी और शादियों के सीजन में बजट में ज्वेलरी खरीदने का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए लैब ग्राउंड डायमंड ज्वेलरी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है.