रतलाम में भोपाल गैस त्रासदी 2.0 होते बची, अमोनिया गैस लीक से आधी रात भागे मजदूर - RATLAM AMMONIA GAS LEAK

रतलाम में बर्फ फैक्ट्री से अमोनिया गैस लीक ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 9, 2025 at 10:45 AM IST | Updated : April 9, 2025 at 11:00 AM IST 3 Min Read

रतलाम: जावरा में मंगलवार बीती रात बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया. फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर काम छोड़कर भाग गए. वहीं, पास में ही स्थित पुलिस लाइन में लोगों को आंख में जलन और सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई. आंटीया चौराहा स्थित पोरवाल आइस फैक्ट्री के पास नाइट वॉक कर रहे पुलिस कर्मियों को सबसे पहले इसकी जानकारी लगी. इसके बाद ताबड़तोड़ आसपास के क्षेत्र के घरों को खाली करवाया गया. वहीं, एक्सपर्ट की मदद से लीक हुए वाल्व को बंद करवाने के साथ गैस के असर को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया. बर्फ फैक्ट्री से अमोनिया गैस का हुआ रिसाव

