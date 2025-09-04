ETV Bharat / state

रतलाम में घनघोर बारिश, सड़कें जलमग्न और पटरियां डूबी, स्कूलों की छुट्टी - RATLAM HEAVY RAIN

रतलाम में हो रही मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, कलेक्टर ने की स्कूलों की छुट्टी, ट्रेन भी प्रभावित, आने वाले दिनों में अभी और बारिश के आसार हैं.

RATLAM SAILANA HIGHEST RAINFALL
रतलाम में घनघोर बारिश का कहर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read

रतलाम: मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है. रतलाम में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है. बारिश का आलम यह है कि रतलाम की सड़कें और स्टेशन की पटरियों पर पानी भर गया है. शहर के न्यू रोड, पी एंड टी कॉलोनी सहित निचले इलाकों में सड़के जलमग्न है. स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 की पटरियां पानी में डूबी हुई है. जिसकी वजह से पायलेटिंग करके ट्रेनों को निकाला जा रहा है. भारी बारिश की चेतावनी के बाद रतलाम कलेक्टर ने गुरुवार को स्कूलों में अवकाश घोषित किया. सैलाना क्षेत्र में अत्यधिक बारिश के बाद धोलावाड़ डैम के सभी 5 गेट खोले गए हैं.

रतलाम में ट्रेनें भी प्रभावित

रतलाम स्टेशन पर पटरियों पर पानी भरा होने की वजह से दिल्ली और मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनों को 5 और 6 नंबर प्लेटफार्म से निकाला जा रहा है. ड्रेनेज सिस्टम में फंसे कचरे को अलग किया जा रहा है. जिससे यातायात सुचारू हो सके. दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर कोटा डिवीजन में हुई भारी बारिश की वजह से पटरियों पर पत्थर गिरने की घटना भी गुरुवार को हुई थी.

रतलाम में भारी बारिश (ETV Bharat)

जिसकी वजह से इस ट्रैक पर यातायात प्रभावित हुआ था. वहीं, स्टेशन की पटरियों पर पानी भरने की वजह से ट्रेनों को प्लेटफार्म नंबर 5 और 6 से रवाना किया गया है.

Ratlam Weather Forecast
धोलावाड़ डैम के खोले गए 5 गेट (ETV Bharat)

रतलाम के सैलाना में सबसे ज्यादा बारिश

बहरहाल, रतलाम जिले में बारिश का आंकड़ा 43 इंच के पार पहुंच गया है. सबसे ज्यादा 66 इंच बारिश सैलाना क्षेत्र में दर्ज की गई है. जिसकी वजह से रतलाम को जल आपूर्ति करने वाला धौलावड़ डैम लबालब हो गया है. जिसके बाद धोलावाड़ डैम के सभी 5 गेट खोले गए हैं. अतिवृष्टि की वजह से खेतों में भी पानी भर गया है. मौसम विभाग के द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और मंदसौर जिले में आगामी तीन दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है.

रतलाम: मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है. रतलाम में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है. बारिश का आलम यह है कि रतलाम की सड़कें और स्टेशन की पटरियों पर पानी भर गया है. शहर के न्यू रोड, पी एंड टी कॉलोनी सहित निचले इलाकों में सड़के जलमग्न है. स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 की पटरियां पानी में डूबी हुई है. जिसकी वजह से पायलेटिंग करके ट्रेनों को निकाला जा रहा है. भारी बारिश की चेतावनी के बाद रतलाम कलेक्टर ने गुरुवार को स्कूलों में अवकाश घोषित किया. सैलाना क्षेत्र में अत्यधिक बारिश के बाद धोलावाड़ डैम के सभी 5 गेट खोले गए हैं.

रतलाम में ट्रेनें भी प्रभावित

रतलाम स्टेशन पर पटरियों पर पानी भरा होने की वजह से दिल्ली और मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनों को 5 और 6 नंबर प्लेटफार्म से निकाला जा रहा है. ड्रेनेज सिस्टम में फंसे कचरे को अलग किया जा रहा है. जिससे यातायात सुचारू हो सके. दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर कोटा डिवीजन में हुई भारी बारिश की वजह से पटरियों पर पत्थर गिरने की घटना भी गुरुवार को हुई थी.

रतलाम में भारी बारिश (ETV Bharat)

जिसकी वजह से इस ट्रैक पर यातायात प्रभावित हुआ था. वहीं, स्टेशन की पटरियों पर पानी भरने की वजह से ट्रेनों को प्लेटफार्म नंबर 5 और 6 से रवाना किया गया है.

Ratlam Weather Forecast
धोलावाड़ डैम के खोले गए 5 गेट (ETV Bharat)

रतलाम के सैलाना में सबसे ज्यादा बारिश

बहरहाल, रतलाम जिले में बारिश का आंकड़ा 43 इंच के पार पहुंच गया है. सबसे ज्यादा 66 इंच बारिश सैलाना क्षेत्र में दर्ज की गई है. जिसकी वजह से रतलाम को जल आपूर्ति करने वाला धौलावड़ डैम लबालब हो गया है. जिसके बाद धोलावाड़ डैम के सभी 5 गेट खोले गए हैं. अतिवृष्टि की वजह से खेतों में भी पानी भर गया है. मौसम विभाग के द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और मंदसौर जिले में आगामी तीन दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RATLAM ROAD TRAIN TRACKS FLOODEDRATLAM SAILANA HIGHEST RAINFALLRATLAM WEATHER FORECASTRATLAM SCHOOL HOLIDAYRATLAM HEAVY RAIN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सिंधिया परिवार व भाजपा पर निशाना, बड़े लोगों ने संस्थाओं को बपौती बनाया : उमंग सिंघार

रीवा में लगे राहुल गांधी के अजीब पोस्टर, रायशुमारी चोरी हो गई, कांग्रेस बचाओ

साइंस में ट्रेंड हुए नर्मदापुरम के टीचर्स, अब बच्चों तक पहुंचाएंगे ब्रह्मांड के राज

गर्व से कहो हम हिन्दू नहीं हैं, छिंदवाड़ा में आदिवासियों के बीच बोले कांग्रेस नेता उमंग सिंघार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.