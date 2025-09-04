रतलाम: मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है. रतलाम में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है. बारिश का आलम यह है कि रतलाम की सड़कें और स्टेशन की पटरियों पर पानी भर गया है. शहर के न्यू रोड, पी एंड टी कॉलोनी सहित निचले इलाकों में सड़के जलमग्न है. स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 की पटरियां पानी में डूबी हुई है. जिसकी वजह से पायलेटिंग करके ट्रेनों को निकाला जा रहा है. भारी बारिश की चेतावनी के बाद रतलाम कलेक्टर ने गुरुवार को स्कूलों में अवकाश घोषित किया. सैलाना क्षेत्र में अत्यधिक बारिश के बाद धोलावाड़ डैम के सभी 5 गेट खोले गए हैं.

रतलाम में ट्रेनें भी प्रभावित

रतलाम स्टेशन पर पटरियों पर पानी भरा होने की वजह से दिल्ली और मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनों को 5 और 6 नंबर प्लेटफार्म से निकाला जा रहा है. ड्रेनेज सिस्टम में फंसे कचरे को अलग किया जा रहा है. जिससे यातायात सुचारू हो सके. दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर कोटा डिवीजन में हुई भारी बारिश की वजह से पटरियों पर पत्थर गिरने की घटना भी गुरुवार को हुई थी.

रतलाम में भारी बारिश (ETV Bharat)

जिसकी वजह से इस ट्रैक पर यातायात प्रभावित हुआ था. वहीं, स्टेशन की पटरियों पर पानी भरने की वजह से ट्रेनों को प्लेटफार्म नंबर 5 और 6 से रवाना किया गया है.

धोलावाड़ डैम के खोले गए 5 गेट (ETV Bharat)

रतलाम के सैलाना में सबसे ज्यादा बारिश

बहरहाल, रतलाम जिले में बारिश का आंकड़ा 43 इंच के पार पहुंच गया है. सबसे ज्यादा 66 इंच बारिश सैलाना क्षेत्र में दर्ज की गई है. जिसकी वजह से रतलाम को जल आपूर्ति करने वाला धौलावड़ डैम लबालब हो गया है. जिसके बाद धोलावाड़ डैम के सभी 5 गेट खोले गए हैं. अतिवृष्टि की वजह से खेतों में भी पानी भर गया है. मौसम विभाग के द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और मंदसौर जिले में आगामी तीन दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है.