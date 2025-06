ETV Bharat / state

मदमस्त चल रहे हाथी पर टूट पड़ा घोड़ा, लातें उठा-उठाकर गजराज को मार हीरो बना हॉर्स - RATLAM ELEPHANT AND HORSE FIGHT

रतलाम में हाथी से भिड़ गया घोड़ा ( ETV Bharat )

Published : June 1, 2025 at 11:14 AM IST | Updated : June 1, 2025 at 11:22 AM IST

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में शनिवार को एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है. यहां बीच सड़क हाथी और घोड़े के बीच लड़ाई हो गई. जी हां पानीपत की लड़ाई का मैदान या शतरंज की बिसात नहीं बल्कि हाथी और घोड़े का यह संघर्ष रतलाम के सैलाना रोड पर देखने को मिला है. इस अनोखे दंगल से कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया. घटना रतलाम के सैलाना रोड की है, जहां एक हाथी को देखकर एक फॉर्महाउस पर बंधा घोड़ा भड़क गया और हाथी पर हमला कर दिया. हाथी ने भी घोड़े पर पलटावार किया. लेकिन घोड़ा हाथी को काटने लगा, जिससे घबराकर गजराज को दौड़ लगाना पड़ गई. घोड़े ने किया हाथी पर हमला

दरअसल, कुछ महावत लोग हाथी को लेकर सैलाना रोड़ पर जा रहे थे. सड़क किनारे बने फार्महाउस पर एक घोड़ा बंधा हुआ था. हाथी के पास जाते ही उसे खतरा महसूस हुआ जिसके बाद उसने हाथी पर हमला कर दिया. इस संघर्ष में रस्सी टूट गई और दोनों की झड़प बीच सड़क होने लगी. इस दौरान सैलाना रोड पर ट्रैफिक जाम लग गया. मौके पर मौजूद कुछ राहगीरों ने इस घटना का लाइव वीडियो बनाया. जो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है.

