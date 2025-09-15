ETV Bharat / state

रतलाम में हाईवे पर अजूबा! ऑटो में भरे 20 तो जीप में 40 मजदूर, अंदर लटके और छत पर भी

मालवा में आजकल सोयाबीन कटाई का काम जोरों पर. बड़ी संख्या में मजदूर पेट की खातिर वाहनों में जान हथेली पर रख करते हैं सफर.

Ratlam passenger overloading
ऑटो में भरे 20 तो जीप में 40 मजदूर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 7:06 PM IST

2 Min Read
रतलाम : आप लोगों ने वाहनों में कई बार ओवलोडिंग देखी होगी. किसी वाहन की क्षमता से ज्यादा सवारियां भरकर सफर कितना तकलीफदायक होता है, इसे सभी जानते हैं. लेकिन अगर किसी वाहन में क्षमता से 4 गुना सवारियां ठूंस-ठूंसकर भरी जाएं. यहां तक कि वाहन के छत पर भी सवारी लटककर जाएं तो ये किसी अजूबा से कम नहीं है. ऐसे अजूबे रतलाम जिले से गुजरे हाईवे पर अक्सर देखने को मिल जाएंगे.

सोयाबीन कटाई मौसम में ही मिलता है काम

गौरतलब है कि मालवा क्षेत्र में सोयाबीन की कटाई का कार्य शुरू होते ही आदिवासी मजदूरों का आवागमन शुरू हो गया है. इसके साथ ही शुरू हो गया है महज ₹400 के लिए जान का जोखिम उठाने का ओवरलोडिंग का खेल. यहां ओवरलोडिंग ऑटो और मैजिक वाहन में 20 एवं 40 से अधिक सवारियां बैठाकर हाईवे पर यह खतरनाक सफर शुरू हो गया है. पूर्व में हुए हादसों से भी जिम्मेदार विभागों ने सबक नहीं लिया है. पुलिस और परिवहन विभाग महज चालानी कार्रवाई कर खानापूर्ति कर देते हैं.

हाईवे पर मजदूरों की जान से खिलवाड़ (ETV BHARAT)

ऑटो में लटकते हुए 50 किमी सफर करते हैं मजदूर

दरअसल, सोयाबीन हार्वेस्टिंग के सीजन में मजदूरी अधिक मिलने के कारण गरीब आदिवासी मजदूर ओवरलोडिंग वाहनों में सवार होकर खतरनाक सफर करते हैं. रतलाम के सैलाना, बाजना, रावटी और शिवगढ़ क्षेत्र के हजारों मजदूर प्रतिदिन 50 से 60 किलोमीटर इसी तरह ऑटो और मैजिक वाहन पर लटक कर सफर करते हैं. बीते वर्ष ही सैलाना के समीप हुए अलग-अलग हुए हादसों में 5 मजदूरों की मौत हो गई थी.

Ratlam passenger overloading
कई हादसों के बाद भी नहीं लिया सबक (ETV BHARAT)

मजदूर बोले - जान किसे नहीं प्यारी, लेकिन मजबूरी है

रतलाम के सेमलिया गांव में मजदूरी करने आए बालू डामोर ने बताया "बारिश के मौसम में कोई काम नहीं था. केवल सोयाबीन के सीजन में ही कमाई हो पाती है. इस वजह से ऑटो और मैजिक वाहन में जैसे जगह मिल जाए वैसे बैठ कर जाते हैं. रोजी रोटी की मजबूरी है. हमारे क्षेत्र में बसें भी नहीं चलती. इसलिए पिकअप, ट्रैक्टर ट्राली, ऑटो और मैजिक वाहन में किराया देकर सफर करते हैं." इस मामले में नामली थाना प्रभारी सुरेश कोली का कहना है "हमारे थाना क्षेत्र में ओवरलोडिंग करने पर कार्रवाई की जाती है. मजदूरों को भी जान जोखिम मे नहीं डालने की समझाइश दी जाती है."

