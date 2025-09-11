ETV Bharat / state

सोने की रिकॉर्ड तेजी से कारीगरों की रोजी रोटी पर संकट, घट गई जेवराती सोने की डिमांड

24 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 10 हजार प्रति 10 ग्राम के करीब, रतलाम समेत पूरे प्रदेश के सराफा बाजार पड़े ठंडे.

HIGH GOLD PRICE SIDE EFFECTS
घट गई जेवराती सोने की डिमांड (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम : सोने के दाम सातवें आसमान पर हैं, जिसका सीधा असर जेवरों की डिमांड पर पड़ रहा है. सोने में तूफानी तेजी के साथ सराफा बाजार में ज्वेलरी की खरीदी बुरी तरह से गिरी है. बारिश के सीजन में डिमांड पहले से ही कमजोर थी, जिसके बाद अब सोने की ऊंची कीमतों की वजह से 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी के ऑर्डर्स में बड़ी गिरावट आई है. जिससे ज्वेलरी निर्माण से जुड़े कारीगरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है.

Gold jewellry low demand
आसमान छूते दामों की वजह से घटी ज्वेलरी की डिमांड (Etv Bharat)

रतलाम सराफा बाजार पड़ा ठंडा

शुद्ध सोने और कारीगरी के लिए प्रसिद्ध रतलाम के सराफा बाजार से ग्राहकों की रौनक गायब है. ऐसे में ज्वेलरी निर्माण से जुड़े सुनार समाज और बंगाली कारीगरों को नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं. जिससे इन कारीगरों का काम करीब 3 महीनो से बंद पड़ा हुआ है. रतलाम सराफा में ज्वेलरी निर्माण से जुड़े व्यावसायी प्रवीण सोनी ने बताया, '' सोने की कारीगरी से जुड़े लोगों की स्थिति बहुत खराब है. रतलाम ही नहीं पूरे भारत में स्वर्णकारो की यही हालत है.''

सोने की रिकॉर्ड तेजी से कारीगरों की रोजी रोटी पर संकट (Etv Bharat)

कोरोना काल से ज्यादा बुरा हाल

थेवा कला आर्टिस्ट और स्वर्णकार राजेश सोनी ने बताया, '' सोने के दाम में तेजी और अनिश्चितता की वजह से पूरे सराफा का कामकाज ठप्प हो गया है. यह स्थिति कोरोना काल और लॉकडाउन से भी अधिक गंभीर है क्योंकि सोने के दाम को लेकर अस्थिरता बनी हुई है. ऐसे में ग्राहक भी हल्के कैरेट ज्वेलरी या अन्य विकल्पों पर जा रहे हैं. ग्राहकी मंदी होने से नए ऑर्डर मिलना बिल्कुल बंद हो गए हैं.''

High gold price Side effects
ज्वेलरी निर्माताओं और कारीगरों के सामने बड़ा संकट (Etv Bharat)

गौरतलब है कि रतलाम में 500 के करीब बंगाली कारीगर स्वर्णकारी का कार्य करते हैं. अनमोल मरकट ने बताया कि 3 महीने से कोई काम ही नहीं मिला है. कुछ कारीगर तो वापस अपने गांव चले गए हैं.

Ratlam High gold price
24 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 10 हजार प्रति 10 ग्राम (Etv Bharat)

क्यों नहीं मिल रहा काम?

दरअसल, वर्तमान में 24 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 10 हजार प्रति 10 ग्राम के करीब हैं, जिससे ग्राहकी कमजोर हुई है. बाजार की अस्थिरता की वजह से सोने के दामों में वृद्धि या कमी होने का डर बना हुआ है जिसकी वजह से 22 कैरेट ज्वैलरी की मांग तेजी से घटी है. यही वजह है कि वर्तमान में ज्वेलरी निर्माण से जुड़े लोगों को कम नहीं मिल पा रहा है.

3 महीने से काम नहीं मिलने की वजह से खाली हाथ बैठे ज्वेलरी निर्माताओं और कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है. इसके बाद इन कारीगरों ने सरकार से राहत देने और कोई ठोस कदम उठाने की गुहार लगाई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RATLAM INDORE SARAFA GOLD RATERATLAM HIGH GOLD PRICEGOLD JEWELLRY LOW DEMANDMADHYA PRADESH NEWSHIGH GOLD PRICE SIDE EFFECTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अपनी खूबसूरती से कम, खाना सहेजने की आदत ने बना दिया कसाई, नौरादेही में आसानी से दिखता है श्राइक

अपनों ने छोड़ा, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी ने थामा, 4500 अस्थियां ले जा चुके प्रयागराज

बेजुबान जानवरों का मसीहा बना रतलाम का ये ग्रुप, अस्पताल खोल फ्री में कर रहा इलाज

मध्य प्रदेश में करोड़ों का तंदुरुस्ती टूरिज्म, हर ट्रिप पर मिलेगी शाही पंचकर्म थेरेपी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.