दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दरार, भारी बारिश से धराशायी हुई 8 लेन की गेबियन वॉल, अलर्ट मोड पर NHAI

रतलाम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दिखा भारी बारिश का असर. ढह गई 8 लेन की गेबियन वॉल. मरम्मत में जुटी NHAI की टीम.

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ढह गई गेबियन वॉल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 1:46 PM IST

3 Min Read
रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम से गुजर रहे हैं दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का हिस्सा बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण धंस गया है. धामनोद पंचेड़ मार्ग के समीप 8 लेन की गेबियन वॉल (मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बनाई गई दीवार) का मलबा सड़क पर आ गया. हालांकि इससे दिल्ली-मुंबई मार्ग पर यातायात प्रभावित नहीं हुआ है. एनएचएआई की टीम धंसे हुए हिस्से को रिपेयर करने में जुटी हुई है.

गौरतलब है कि, राजस्थान और मध्य प्रदेश से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर वर्तमान में चेचट से लेकर झाबुआ के थांदला तक यातायात चालू है. पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश के चलते राजस्थान के कुछ हिस्से और मध्य प्रदेश में भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मिट्टी और वॉल धंसने की घटनाएं हुई हैं.

RATLAM GABION WALL COLLAPSED
भारी बारिश से हुआ मिट्टी का कटाव (ETV Bharat)

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दिवार का हिस्सा गिरा
दरअसल, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारी बारिश से हुए नुकसान का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें धामनोद पंचेड़ रोड़ के ओवर ब्रिज की दीवार का हिस्सा धंसा हुआ दिखाई दे रहा है. जिसके बाद एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप पाटीदार ने बताया है कि, ''यह साइड स्लोप प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई गेबियन वॉल का हिस्सा है. जो बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ था. लेकिन इससे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर खतरा नहीं है. गेबियन वॉल को पत्थर और बोल्डर जमाकर लोहे के तारों वाली जाली से रिपेयर करने का काम जारी है.''

यातायात नहीं हुआ प्रभावित
प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि, ''रिपेयरिंग का काम जल्दी ही पूर्ण कर लिया जाएगा. वहीं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस हिस्से पर यातायात सुचारू रूप से जारी है.'' दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के राजस्थान और मध्य प्रदेश के करीब 269 किलोमीटर हिस्से पर वर्तमान में यातायात जारी है. बहरहाल, बीते हफ्ते हुई अत्यधिक वर्षा से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी नुकसान हुआ है. क्षतिग्रस्त हुई गेबियन वॉल को पूरा खोल कर वापस से बनाया जा रहा है.

राजस्थान में भी बारिश से प्रभावित हुआ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे
मध्य प्रदेश में ही नहीं राजस्थान में भी दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे पर तेज बारिश से नुकसान पहुंचा है. कोटा और अलवर जिले के समीप भी एक्सप्रेस वे पर बारिश के पानी से गड्ढे बन गए हैं. वहीं कुछ जगहों पर गेबियन वॉल को नुकसान पहुंचा है. गौरतलब है कि दिल्ली और मुंबई के बीच मध्य प्रदेश और राजस्थान के हिस्से में 269 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे ऑपरेटिंग मोड में है. जहां मध्य प्रदेश से दिल्ली की तरफ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह पहली पसंद बना हुआ है. हालांकि मौसम खुलते ही एनएचएआई बारिश की वजह से हुए नुकसान की मरम्मत करने में जुड़ा हुआ है.

