रतलाम : शहर के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज प्रबंधन में उस समय हड़कंप मच गया, जब अखिल विद्यार्थी परिषद के नेता व कार्यकर्ता खेल के मैदान में भरे पानी में धरने पर बैठ गए. छात्रों के जल सत्याग्रह की सूचना मिलते ही प्रिंसिपल मौके पर पहुंचे और उनकी समस्या समझी. छात्रों ने बताया "ये खेल का मैदान है, जरा सी बारिश में ये मैदान तालाब का रूप रख लेता है. ऐसे में स्ट्डेंट्स कहां खेलें. खेल मैदान में जल निकास की कोई व्यवस्था आज तक नहीं की गई."
पानी और कीचड़ में बैठकर दिया धरना
जल सत्याग्रह कर रहे स्टूडे्ंट्स ने खेल मैदान में भरे पानी में धरना देकर नारेबाजी की. एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पानी और कीचड़ में बैठकर हंगामा शुरू किया, छात्रों का आरोप है "बारिश में पानी भर जाने की वजह से इस खेल मैदान में कोई गतिविधि नहीं हो सकती. लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी खेल मैदान की हालत जस की तस है. बारिश के मौसम में खेल मैदान तालाब बन जाता है. प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन से इसके समाधान की कई बार मांग की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई."
घुटने भर पानी और कीचड़ में उतरे प्रिंसिपल
सोमवार दोपहर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं-कार्यकर्ताओं के धरना स्थल पर मनाने के लिए प्राचार्य सहित अन्य प्रोफेसर्स को कीचड़ के बीच घुटने तक भरे पानी में उतारना पड़ा. करीब दो घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद अगले माह सितंबर में समस्या का समाधान करने के आश्वासन के बाद छात्र जल सत्याग्रह से उठने को तैयार हुए. छात्र नेता चेतन गुर्जर ने बताया "जनभागीदारी समिति से मिली राशि से रनिंग ट्रैक बनवाया गया था, लेकिन जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई."
अब तक नहीं हुई जल निकासी की व्यवस्था
छात्र नेताओं का कहना है "हर वर्ष हमारा खेल मैदान तालाब में परिवर्तित हो जाता है. प्रशासन को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए जल सत्याग्रह के लिए उतरना पड़ा." वहीं, कॉलेज के प्राचार्य वायके मिश्रा ने बताया "कॉलेज के खेल मैदान की जल निकासी की व्यवस्था बारिश जल्दी आ जाने की वजह से नहीं हो सकी. अब अगले माह सितंबर में बारिश रुकते ही छात्रों की समस्या का समाधान किया जाएगा."
अनोखे प्रदर्शन से ही होती है सुनवाई
बहरहाल, जनसुनवाई हो या जन समस्याओं के लिए होने वाले छोटे-मोटे धरना प्रदर्शन और ज्ञापन हों, आम लोग एवं संगठन अब अनोखे और दिलचस्प तरीकों से अपनी बात रखने लगे हैं. इस मामले में छात्र नेताओं का कहना है "आजकल सामान्य तरीके से कोई आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेता है. इसलिए अपनी बात को जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के तरीके अपनाने पड़ते हैं."