रतलाम: महिला इंस्पेक्टर ने पुलिस के मानवीय चेहरे की मिसाल पेश की है. शहर के दो बत्ती चौराहे पर एक बालिका अचानक बेहोश हो गई. जिसके बाद मौके पर पहुंची ट्रैफिक थाना प्रभारी नीलम चौगड़ ने प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचाई. बताया गया कि बालिका ठेलागाड़ी पर अपनी मां के साथ मूंगफली बेचने आई थी. इस दौरान वह अचानक बेहोश हो गई तो ट्रैफिक टीआई और उनके स्टाफ ने संवेदनशीलता दिखाई और तत्काल उसकी मां की मदद कर बच्ची की जान बचाई.

टीआई ने तत्काल दिया प्राथमिक उपचार

दरअसल, नामली क्षेत्र की रहने वाली एक बालिका दो बत्ती चौराहे पर बेहोश हो गई. वह अपनी मां के साथ ठेलागाड़ी से मूंगफली और केला बेचकर परिवार की आजीविका में सहयोग कर रही थी. दिनभर की भागदौड़ के बीच अचानक वह अस्वस्थ होकर गिर पड़ी. उसी समय वहां ट्रैफिक थाना प्रभारी नीलम चौगड़ अपनी टीम के साथ पहुंचीं. हालात को भांपते हुए उन्होंने बिना समय गंवाए तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया.

रतलाम में अचानक बेहोश हुई बच्ची (ETV Bharat)

पंच देने के बाद होश में आई बच्ची

प्राथमिक उपचार के दौरान पंच देकर बच्ची को होश में लाया गया. पंच देना सीपीआर देने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है. लोगों के अनुसार अगर समय पर यह मदद बच्ची को न मिलती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी. थाना प्रभारी ने बालिका के होश में आने के बाद उसे पानी भी पिलाया. लोग उनकी इस मानवीय संवेदना और सतर्कता की सराहना कर रहे हैं. वहीं, पूरी घटना का वीडियो आसपास मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बच्ची के बेहोश होने पर घबरा गई मां (ETV Bharat)

फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देकर बचाई बच्ची की जान

ट्रैफिक थाना प्रभारी नीलम चौगड़ ने बताया कि "हम अपनी टीम के साथ दो बत्ती चौराहे पर पहुंचे तो बच्ची नीचे गिरी हुई थी. उसके साथ उसकी मां भी थी जो बहुत घबराई हुई थी. बच्ची की स्थिति को देखकर हमने अपनी टीम के साथ उसका प्राथमिक उपचार किया, जिससे बच्ची स्वस्थ हो गई. हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान अलग-अलग स्थिति में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना बताया जाता है. जिसके आधार पर ही हमने बच्ची का उपचार किया. जब बच्ची होश में आई तो उसकी मां की घबराहट दूर हुई. इसमें हमारी पूरी टीम ने सराहनीय कार्य किया है."