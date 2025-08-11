ETV Bharat / state

रतलाम के दो बत्ती चौराहे पर अचानक बेहोश हुई बच्ची, फरिश्ता बन पहुंचीं टीआई - RATLAM GIRL UNCONSCIOUS

रतलाम में ट्रैफिक थाना प्रभारी की संवेदनशीलता से बची बालिका की जान, बेहोश होने पर तत्काल दिया प्राथमिक उपचार.

RATLAM GIRL UNCONSCIOUS
महिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बचाई बच्ची की जान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read

रतलाम: महिला इंस्पेक्टर ने पुलिस के मानवीय चेहरे की मिसाल पेश की है. शहर के दो बत्ती चौराहे पर एक बालिका अचानक बेहोश हो गई. जिसके बाद मौके पर पहुंची ट्रैफिक थाना प्रभारी नीलम चौगड़ ने प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचाई. बताया गया कि बालिका ठेलागाड़ी पर अपनी मां के साथ मूंगफली बेचने आई थी. इस दौरान वह अचानक बेहोश हो गई तो ट्रैफिक टीआई और उनके स्टाफ ने संवेदनशीलता दिखाई और तत्काल उसकी मां की मदद कर बच्ची की जान बचाई.

टीआई ने तत्काल दिया प्राथमिक उपचार

दरअसल, नामली क्षेत्र की रहने वाली एक बालिका दो बत्ती चौराहे पर बेहोश हो गई. वह अपनी मां के साथ ठेलागाड़ी से मूंगफली और केला बेचकर परिवार की आजीविका में सहयोग कर रही थी. दिनभर की भागदौड़ के बीच अचानक वह अस्वस्थ होकर गिर पड़ी. उसी समय वहां ट्रैफिक थाना प्रभारी नीलम चौगड़ अपनी टीम के साथ पहुंचीं. हालात को भांपते हुए उन्होंने बिना समय गंवाए तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया.

रतलाम में अचानक बेहोश हुई बच्ची (ETV Bharat)

पंच देने के बाद होश में आई बच्ची

प्राथमिक उपचार के दौरान पंच देकर बच्ची को होश में लाया गया. पंच देना सीपीआर देने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है. लोगों के अनुसार अगर समय पर यह मदद बच्ची को न मिलती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी. थाना प्रभारी ने बालिका के होश में आने के बाद उसे पानी भी पिलाया. लोग उनकी इस मानवीय संवेदना और सतर्कता की सराहना कर रहे हैं. वहीं, पूरी घटना का वीडियो आसपास मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Ratlam Women inspector first aid treatment
बच्ची के बेहोश होने पर घबरा गई मां (ETV Bharat)

फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देकर बचाई बच्ची की जान

ट्रैफिक थाना प्रभारी नीलम चौगड़ ने बताया कि "हम अपनी टीम के साथ दो बत्ती चौराहे पर पहुंचे तो बच्ची नीचे गिरी हुई थी. उसके साथ उसकी मां भी थी जो बहुत घबराई हुई थी. बच्ची की स्थिति को देखकर हमने अपनी टीम के साथ उसका प्राथमिक उपचार किया, जिससे बच्ची स्वस्थ हो गई. हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान अलग-अलग स्थिति में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना बताया जाता है. जिसके आधार पर ही हमने बच्ची का उपचार किया. जब बच्ची होश में आई तो उसकी मां की घबराहट दूर हुई. इसमें हमारी पूरी टीम ने सराहनीय कार्य किया है."

रतलाम: महिला इंस्पेक्टर ने पुलिस के मानवीय चेहरे की मिसाल पेश की है. शहर के दो बत्ती चौराहे पर एक बालिका अचानक बेहोश हो गई. जिसके बाद मौके पर पहुंची ट्रैफिक थाना प्रभारी नीलम चौगड़ ने प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचाई. बताया गया कि बालिका ठेलागाड़ी पर अपनी मां के साथ मूंगफली बेचने आई थी. इस दौरान वह अचानक बेहोश हो गई तो ट्रैफिक टीआई और उनके स्टाफ ने संवेदनशीलता दिखाई और तत्काल उसकी मां की मदद कर बच्ची की जान बचाई.

टीआई ने तत्काल दिया प्राथमिक उपचार

दरअसल, नामली क्षेत्र की रहने वाली एक बालिका दो बत्ती चौराहे पर बेहोश हो गई. वह अपनी मां के साथ ठेलागाड़ी से मूंगफली और केला बेचकर परिवार की आजीविका में सहयोग कर रही थी. दिनभर की भागदौड़ के बीच अचानक वह अस्वस्थ होकर गिर पड़ी. उसी समय वहां ट्रैफिक थाना प्रभारी नीलम चौगड़ अपनी टीम के साथ पहुंचीं. हालात को भांपते हुए उन्होंने बिना समय गंवाए तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया.

रतलाम में अचानक बेहोश हुई बच्ची (ETV Bharat)

पंच देने के बाद होश में आई बच्ची

प्राथमिक उपचार के दौरान पंच देकर बच्ची को होश में लाया गया. पंच देना सीपीआर देने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है. लोगों के अनुसार अगर समय पर यह मदद बच्ची को न मिलती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी. थाना प्रभारी ने बालिका के होश में आने के बाद उसे पानी भी पिलाया. लोग उनकी इस मानवीय संवेदना और सतर्कता की सराहना कर रहे हैं. वहीं, पूरी घटना का वीडियो आसपास मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Ratlam Women inspector first aid treatment
बच्ची के बेहोश होने पर घबरा गई मां (ETV Bharat)

फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देकर बचाई बच्ची की जान

ट्रैफिक थाना प्रभारी नीलम चौगड़ ने बताया कि "हम अपनी टीम के साथ दो बत्ती चौराहे पर पहुंचे तो बच्ची नीचे गिरी हुई थी. उसके साथ उसकी मां भी थी जो बहुत घबराई हुई थी. बच्ची की स्थिति को देखकर हमने अपनी टीम के साथ उसका प्राथमिक उपचार किया, जिससे बच्ची स्वस्थ हो गई. हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान अलग-अलग स्थिति में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना बताया जाता है. जिसके आधार पर ही हमने बच्ची का उपचार किया. जब बच्ची होश में आई तो उसकी मां की घबराहट दूर हुई. इसमें हमारी पूरी टीम ने सराहनीय कार्य किया है."

For All Latest Updates

TAGGED:

RATLAM TRAFFIC INSPECTORRATLAM GIRL FAINTRATLAM FIRST AID TREATMENTWOMEN INSPECTOR SEVE GIRL LIFERATLAM GIRL UNCONSCIOUS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पीएम फसल बीमा योजना की पहली किस्त जारी, नहीं किया अप्लाई तो ऐसे करें

25 हजार में कैसे होगा? SDM, CEO, DPO को देना होता है, आंगनवाड़ी भर्ती में खुली डिमांड

रतलाम में पानी के विवाद ने उजाड़ा परिवार, पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट

चुनाव आयोग पर दिग्विजय सिंह का तीखा प्रहार, मध्य प्रदेश में भी 50 लाख फर्जी वोटर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.