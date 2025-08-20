ETV Bharat / state

शहीद के गांव में नहीं मिल रहा PM आवास का लाभ, ग्रामीणों ने रतलाम में काटा हंगामा - RATLAM VILLAGES PROTEST PM AWAS

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित ग्रामीणों ने रतलाम जिला पंचायत के बाहर दिया धरना, अधिकारी ने एफआईआर की धमकी दी.

पीएम आवास ना मिलने पर रतलाम में ग्रामीणों ने काटा हंगामा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 7:26 PM IST

रतलाम: आवासहीन और कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए बनाई गई पीएम आवास योजना का लाभ रतलाम के ग्रामीण इलाकों में नहीं मिल पा रहा है. इसकी मुख्य वजह जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही है. पिछले 8 सालों से घटला और भटुनी गांव के एक भी ग्रामीण को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है. गांव में करीब 300 परिवार सालों ने कच्चे-जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं. घटला और भटुनी के ग्रामीण पीएम आवास योजना का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर बुधवार को जिला पंचायत कार्यालय रतलाम के आगे धरने पर बैठ गए.

नहीं पूरा हुआ शिवराज सिंह का वादा

घटला वही गांव है, जहां का बेटा चंपालाल मालवीय साल 2013 में झारखंड में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गया था. उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटला गांव पहुंचे थे और शहीद को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने गांव को आदर्श ग्राम बनाने की बात कही थी, तब से अब तक 12 साल बीच चुके हैं. आदर्श गांव बनना तो दूर रहा, इस गांव के ग्रामीण पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए तरस रहे हैं. बीते 8 सालों से एक भी शख्स को पीएम आवास योजना के तहत मकान नहीं मिला है.

अधिकारी ने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को एफआईआर की धमकी दी. (ETV Bharat)

जिला पंचायत पर ग्रामीणों ने काटा हंगामा

ग्राम पंचायत के सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों सहित गांव की महिलाएं बुधवार को जिला पंचायत पहुंचकर धरने पर बैठीं. ग्रामीणों की मांग है कि जब तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक वह धरने से नहीं हटेंगे. वहीं समस्या का समाधान करने की बजाय जिला पंचायत रतलाम के एडिशनल सीईओ निर्देशक शर्मा ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज करवाने की धमकी दे डाली.

करीब डेढ़ घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने में आ रही तकनीकी त्रुटि को सुधारने एवं सभी पात्र लोगों का नाम जोड़े जाने का आश्वासन दिया. इसके बाद ग्रामीण धरना समाप्त करने को राजी हुए.

कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं ग्रामीण

दरअसल घटला भटूनी गांव में जब से प्रधानमंत्री आवास योजना नए स्वरूप में लागू हुई है, तब से अब तक एक भी हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है. जिसे लेकर ग्रामीण कई बार जनसुनवाई में आवेदन देने से लेकर जिला मुख्यालय में ज्ञापन और प्रदर्शन कर चुके हैं. हर बार शिकायत किए जाने पर ग्रामीणों को तकनीकी ड्यूटी की वजह से योजना का लाभ नहीं मिल पाने की बात कही गई. जिससे परेशान होकर अब ग्रामीण सड़क पर ही धरने बैठ गए हैं.

हमारी मांग सुनी गई होती तो ये नौबत नहीं आती

प्रदर्शन में शामिल देवेंद्र सिंह ने बताया, "हमारे द्वारा शांति के साथ प्रदर्शन कर अपनी मांग रखी गई है, लेकिन यहां के एडिशनल सीईओ निर्देशक शर्मा ने पुलिस कार्रवाई कराने की धमकी दी. यदि 8 सालों में हमारी मांगों पर कार्रवाई कर लेते, तो हमें सड़क पर ही नहीं उतरना पड़ता."

वंचित रहे लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

इस मामले में एडिशनल सीईओ निर्देशक शर्मा का कहना है कि "तकनीकी त्रुटि की वजह से घटला और भटूनी सहित तीन गांव के हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था. लेकिन अब शासन के आदेशानुसार जो लोग योजना से वंचित रह गए हैं, उनके नाम जोड़े जा रहे हैं. जिसके अंतर्गत 274 लोगों का नाम जोड़ा गया है." हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कब तक इन हितग्राहियों को मिल सकेगा. इस पर कोई स्पष्ट जवाब जिला पंचायत के अधिकारी के पास नहीं है.

