स्वाद के शौकीनों को सर्दियों के स्नेक्स का बेसब्री से इंतजार, बांगरोद के गराडू की होने लगी प्री-बुकिंग

इस जमीकंद स्वाद के शौकीन सीधे यहां के किसानों से संपर्क कर गराडू की प्री-बुकिंग करवा रहे हैं. हालांकि इसके स्वाद के शौकीनों को अभी एक से दो महीने का इंतजार करना पड़ेगा. स्थानीय किसानों के अनुसार लोग उन्हें फोन पर पूछ रहे हैं कि गराडू कब निकलेंगे. वहीं, कुछ लोग एडवांस बुकिंग के लिए भी फोन कर रहे हैं.

रतलाम: सर्दी के मौसम में खाए जाने वाले स्नेक्स गराडू का सीजन आने में अभी देर है लेकिन रतलाम के बांगरोद में उगाए जाने वाले गराडू की मांग अभी से शुरू हो गई है. रतलाम की मिट्टी में उगाये जाने वाले एक विशेष कंदमूल की खेती यहां के बांगरोद और खेतलपुर में ही होती है. जिसमें बांगरोद के गराडू की डिमांड सबसे अधिक होती है.

मालवा के कुछ गांव में ही पैदा होता है गराडू

दरअसल सर्दी के मौसम में फ्राई कर खाए जाने वाले इस विशेष स्नेक्स की खेती केवल मालवा क्षेत्र में होती है. जिसमें उज्जैन और रतलाम जिले के कुछ ही गांवों में इसकी खेती बड़े स्तर पर की जाती है. बीते कुछ सालों में स्वाद के राजा गराडू की मांग दिल्ली, मुंबई और गुजरात के बड़े शहरों में भी होने लगी है. आमतौर पर सर्दियों का मौसम आते ही गराडू की डिमांड बढ़ जाती है. रतलाम, उज्जैन और इंदौर शहरों में इसके ठेले और दुकानें सज जाती हैं.

क्या है यह गराडू और कैसे होती है इसकी खेती?

हाई डिमांड में चल रहा यह जमीकंद शकरकंद की तरह ही होता है. गराडू को फरियाली नाश्ते और स्नेक्स के रूप में खाया जाता है. इसे फ्राई कर मसालों और नींबू के साथ खाया जाता है. सर्दी के मौसम में इसकी डिमांड सबसे हाई होती है. गराडू की खेती शकरकंद की तरह बेल लगाकर की जाती है. जमीन के अंदर कंद का आकार बढ़ा बने, इसके लिए इसकी बेल को विशेष तरीके से बांस और रस्सी का जाल बनाकर संभाला जाता है. करीब 5 महीने की मेहनत के बाद जमीन से गराडू का कंद निकाला जाता है.

सिर्फ सर्दियों में आता है गराडू

गराडू की खेती केवल मालवा क्षेत्र के कुछ ही गांवों में होती है. रतलाम में भी केवल बांगरोद और खेतलपुर 2 ऐसे गांव है जहां पर गराडू की खेती वृहद स्तर पर की जाती है. यहां की मिट्टी का ही असर कुछ ऐसा है कि यहां उगाए गए गराडू की डिमांड अधिक रहती है.

बांगरोद गांव के किसान कन्हैयालाल मेहता ने बताया कि "गराडू की फसल पकने में 5 महीने लगते हैं. अक्टूबर-नवंबर के महीने में मंडियों में बिकने के लिए पहुंचने लगती है. इस बार सितंबर महीने से ही लोगों के फोन गराडू मंगवाने के लिए आने लगे हैं. सब्जी मंडी में थोक व्यापारी सलीम बागवान ने भी बताया कि गराडू की डिमांड अभी से शुरू हो गई है."

स्वाद के शौकीनों को है गराडू का इंतजार

बांगरोद गांव में गराडू की खेती करने वाले किसान राजेश धाकड़, नंदकिशोर चौधरी और कन्हैयालाल मेहता ने बताया कि "फिलहाल गराडू की बेल को ऊपर चढ़ाने और निंदाई गुड़ाई का काम चल रहा है. अतिवृष्टि से भी फसल पर असर पड़ा है. इस बार गराडू की हारवेस्टिंग अक्टूबर माह के अंत तक शुरू हो सकेगी. जिससे इसके स्वाद के शौकीनों को कम से कम एक महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा."