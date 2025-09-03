ETV Bharat / state

विवाह के लिए परेशान हैं तो आइए पिपलोदा! मध्य प्रदेश में गणेश जी की सबसे बड़ी प्रतिमा - RATLAM GANESH FESTIVAL

रतलाम के पिपलोदा में गणेश मंदिर की ख्याति मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र व गुजरात तक. बप्पा की ये प्रतिमा 128 वर्ष पहले स्थापित.

Mp biggest Ganesh idol
मध्य प्रदेश में गणेश जी की सबसे बड़ी प्रतिमा रतलाम के पिपलोदा में (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 12:18 PM IST

रतलाम: आजकल देश के अलावा विदेश तक में गणेश उत्सव की धूम है. लोग बप्पा की भक्ति में लीन हैं. आज हम आपको एक ऐसे गणेश मंदिर से रूबरू करवाएंगे, जहां मध्य प्रदेश के सबसे बड़े गजानन महाराज की मूर्ति स्थापित है. रतलाम से करीब 41 किलोमीटर दूर पिपलोदा नगर में यह गणेश मंदिर है. जहां भगवान गणेश जी 24 फुट ऊंची प्रतिमा के रूप में बैठे हुए भक्तों को दर्शन देते हैं. भक्तों का कहना है कि विवाह और संतान के लिए परेशान लोगों के लिए ये मंदिर सिद्ध है. बप्पा के दर्शन मात्र से ही लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है.

128 वर्ष पहले स्थापित की गई थी गणेश जी की प्रतिमा

भगवान गणेश की विराट एवं भव्य प्रतिमा और मंदिर का निर्माण पिपलौदा के तत्कालीन महाराजा मंगल सिंह डोड़िया द्वारा करवाया गया था. पिपलोदा कोठी और मंदिर परिसर का प्रबंधन कार्य देखने वाले भंवर सिंह ने बताया "128 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण दरबार साहब मंगल सिंह द्वारा करवाया गया था. यह मूर्ति विशेष प्रकार के पत्थर, चूना, बेल के गोंद, गुड़ और अन्य पवित्र पदार्थों के मिश्रण से बनाई गई है. इसे जयपुर से आए मूर्तिकार गजानंद द्वारा तराशा गया था."

रतलाम के पिपलोदा में गणेश मंदिर का इतिहास (ETV BHARAT)

गणेश प्रतिमा की सूंड़ दायीं तरफ

गणेश मंदिर के इतिहास को लेकर स्थानीय निवासी खुशाल सिंह झाला बताते हैं "संभवतः गणेश जी की यह मूर्ति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है. इंदौर के प्रसिद्ध बड़ा गणपति की प्रतिमा और यहां की प्रतिमा लगभग एक ही शैली में बनी है. हालांकि बड़ा गणपति की प्रतिमा खड़े स्वरूप में है, जबकि पिपलोदा में स्थापित प्रतिमा बैठे हुए स्वरूप में है. इस प्रतिमा की खास बात ये है कि गणेश जी की सूंड़ दायीं तरफ है, जोकि बहुत सिद्ध मानी जाती है."

Mp biggest Ganesh idol
रतलाम के पिपलोदा स्थित मंदिर में गणेश प्रतिमा की सूंड़ दायीं तरफ (ETV BHARAT)

रोजगार देने के लिए करवाया था मंदिर का निर्माण

पिपलोदा राजवंश के तत्कालीन महाराज मंगल सिंह डोड़ीया ने पिपलोदा नगर में एक कोठी और भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा के साथ मंदिर का निर्माण करवाया था. यह निर्माण धार्मिक कार्य के लिए नहीं था, बल्कि लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए किया गया राजकीय कार्य था.

पिपलोदा राजवंश की विरासत संभाल रही राजकुमारी संघमित्रा सिंह के अनुसार "उस दौर में इस क्षेत्र में अकाल पड़ा था. ऐसे में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए दरबार साहब मंगल सिंह ने भगवान गणेश की भव्य मूर्ति और मंदिर के निर्माण के साथ ही एक कोठी का निर्माण करवाया था. इसे राजस्थान के कारीगरों के साथ स्थानीय लोगों ने बनाया था."

Mp biggest Ganesh idol
रतलाम के पिपलोदा गणेश मंदिर की ख्याति दूर-दूर तक (ETV BHARAT)

नि:संतान दंपती को मिलता है आशीर्वाद

गणेश उत्सव के मौके पर भगवान गणेश के इस विराट स्वरूप का दर्शन करने दूर-दूर से लोग यहां पहुंचते हैं. स्थानीय प्रबंधक भंवर सिंह बताते हैं "लोगों की गहरी आस्था भगवान गणेश के इस मंदिर में है. विवाह की कामना रखने वाले अविवाहित युवक-युवतियां एवं नि:संतान दंपती यहां विशेष तौर पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और वह जल्दी ही पूर्ण हो जाती है."

