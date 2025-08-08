रतलाम: आलोट में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है. यहां के धारोला गांव में एक पिता ने अपने ही बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी. हत्या के वक्त आरोपी पिता शराब के नशे में पानी को लेकर अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था. इसी दौरान बीच बचाव करने आए बेटे पर उसने चाकू से वार कर दिया. चाकू युवक की गर्दन पर लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ लग गई. लोग युवक को लेकर शासकीय अस्पताल पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. इस मामले में आलोट थाना पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

पिता ने बेटे को गले पर मारा चाकू

दरअसल, यह घटना बुधवार की देर रात की है. आलोट थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक पर चाकू से हमला हुआ है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है. आलोट पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली. वहीं पड़ोसी गंभीर रूप से घायल 24 वर्षीय युवक को लेकर आलोट शासकीय अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच करने के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया.

रतलाम में पानी के विवाद में उजाड़ा परिवार (ETV Bharat)

आक्रोशित लोगों ने थाने का किया घेराव

इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. वहीं गुरुवार की सुबह मृत युवक का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिवार वालों को सौंप दिया है. इसके बाद घटना से आक्रोशित बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन आलोट थाने पहुंचे और आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने और जुलूस निकालने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव किया. इस दौरान आक्रोशित लोगों ने थाने के बाहर चक्काजाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया. अधिकारियों ने लोगों के समझा बुझाकर जाम को खुलवाया, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका.

मृतक बेटा (ETV Bharat)

आरोपी पिता को पुलिस ने किया अरेस्ट

आलोट एसडीओपी पल्लवी गौर ने बताया, "इस मामले में आरोपी पिता गोवर्धन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना के वक्त आरोपी गोवर्धन अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था. वहीं घर पर मौजूद बेटे समरथ ने पिता को मारपीट करने से रोका, तो गोवर्धन ने चाकू से उस पर हमला कर दिया. चाकू समरथ की गर्दन पर लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया था. जिसे आलोट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है."

पुलिस मामले की जांच में जुटी

बहरहाल शराब के नशे की लत और क्षणिक आवेश की वजह से एक पिता के हाथों ही बेटे की हत्या हो गई. घटना के बाद धारोला गांव में मातम पसरा हुआ है. जहां गुरुवार को मृतक समरथ की अंत्येष्टि की गई है. आलोट थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना की जांच प्रारंभ कर दी है.