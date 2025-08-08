Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

रतलाम में पानी के विवाद ने उजाड़ा परिवार, पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट - RATLAM FATHER STABBED SON

रतलाम के अलोट में शराब के नशे में पिता ने कर दी बेटे की हत्या, माता-पिता की लड़ाई में बीच बचाव करने गया था बेटा.

RATLAM FATHER STABBED SON
अलोट में शराब के नशे में पिता ने कर दी बेटे की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 7:21 AM IST

3 Min Read

रतलाम: आलोट में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है. यहां के धारोला गांव में एक पिता ने अपने ही बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी. हत्या के वक्त आरोपी पिता शराब के नशे में पानी को लेकर अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था. इसी दौरान बीच बचाव करने आए बेटे पर उसने चाकू से वार कर दिया. चाकू युवक की गर्दन पर लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ लग गई. लोग युवक को लेकर शासकीय अस्पताल पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. इस मामले में आलोट थाना पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

पिता ने बेटे को गले पर मारा चाकू

दरअसल, यह घटना बुधवार की देर रात की है. आलोट थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक पर चाकू से हमला हुआ है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है. आलोट पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली. वहीं पड़ोसी गंभीर रूप से घायल 24 वर्षीय युवक को लेकर आलोट शासकीय अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच करने के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया.

रतलाम में पानी के विवाद में उजाड़ा परिवार (ETV Bharat)

आक्रोशित लोगों ने थाने का किया घेराव

इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. वहीं गुरुवार की सुबह मृत युवक का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिवार वालों को सौंप दिया है. इसके बाद घटना से आक्रोशित बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन आलोट थाने पहुंचे और आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने और जुलूस निकालने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव किया. इस दौरान आक्रोशित लोगों ने थाने के बाहर चक्काजाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया. अधिकारियों ने लोगों के समझा बुझाकर जाम को खुलवाया, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका.

ALOT FATHER ATTACK ON SON
मृतक बेटा (ETV Bharat)

आरोपी पिता को पुलिस ने किया अरेस्ट

आलोट एसडीओपी पल्लवी गौर ने बताया, "इस मामले में आरोपी पिता गोवर्धन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना के वक्त आरोपी गोवर्धन अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था. वहीं घर पर मौजूद बेटे समरथ ने पिता को मारपीट करने से रोका, तो गोवर्धन ने चाकू से उस पर हमला कर दिया. चाकू समरथ की गर्दन पर लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया था. जिसे आलोट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है."

पुलिस मामले की जांच में जुटी

बहरहाल शराब के नशे की लत और क्षणिक आवेश की वजह से एक पिता के हाथों ही बेटे की हत्या हो गई. घटना के बाद धारोला गांव में मातम पसरा हुआ है. जहां गुरुवार को मृतक समरथ की अंत्येष्टि की गई है. आलोट थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना की जांच प्रारंभ कर दी है.

रतलाम: आलोट में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है. यहां के धारोला गांव में एक पिता ने अपने ही बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी. हत्या के वक्त आरोपी पिता शराब के नशे में पानी को लेकर अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था. इसी दौरान बीच बचाव करने आए बेटे पर उसने चाकू से वार कर दिया. चाकू युवक की गर्दन पर लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ लग गई. लोग युवक को लेकर शासकीय अस्पताल पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. इस मामले में आलोट थाना पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

पिता ने बेटे को गले पर मारा चाकू

दरअसल, यह घटना बुधवार की देर रात की है. आलोट थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक पर चाकू से हमला हुआ है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है. आलोट पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली. वहीं पड़ोसी गंभीर रूप से घायल 24 वर्षीय युवक को लेकर आलोट शासकीय अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच करने के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया.

रतलाम में पानी के विवाद में उजाड़ा परिवार (ETV Bharat)

आक्रोशित लोगों ने थाने का किया घेराव

इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. वहीं गुरुवार की सुबह मृत युवक का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिवार वालों को सौंप दिया है. इसके बाद घटना से आक्रोशित बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन आलोट थाने पहुंचे और आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने और जुलूस निकालने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव किया. इस दौरान आक्रोशित लोगों ने थाने के बाहर चक्काजाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया. अधिकारियों ने लोगों के समझा बुझाकर जाम को खुलवाया, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका.

ALOT FATHER ATTACK ON SON
मृतक बेटा (ETV Bharat)

आरोपी पिता को पुलिस ने किया अरेस्ट

आलोट एसडीओपी पल्लवी गौर ने बताया, "इस मामले में आरोपी पिता गोवर्धन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना के वक्त आरोपी गोवर्धन अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था. वहीं घर पर मौजूद बेटे समरथ ने पिता को मारपीट करने से रोका, तो गोवर्धन ने चाकू से उस पर हमला कर दिया. चाकू समरथ की गर्दन पर लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया था. जिसे आलोट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है."

पुलिस मामले की जांच में जुटी

बहरहाल शराब के नशे की लत और क्षणिक आवेश की वजह से एक पिता के हाथों ही बेटे की हत्या हो गई. घटना के बाद धारोला गांव में मातम पसरा हुआ है. जहां गुरुवार को मृतक समरथ की अंत्येष्टि की गई है. आलोट थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना की जांच प्रारंभ कर दी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ALOT FATHER ATTACK ON SONRATLAM POLICE ARREST ACCUSEDRATLAM NEWSFATHER KILLED SON RATLAMRATLAM FATHER STABBED SON

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

खेलते-खेलते तालाब में तैरने उतर गए 2 मासूम बच्चे, डूबने से मौत

कॉलेज में दारू मंगवाई फिर पीकर जूनियर के सिर पर ट्रिमर चलाया, रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग

मध्य प्रदेश में कोरोना रिटर्न, पांढुर्ना के बुजुर्ग की कोविड से मौत, परिजन को नहीं मिला शव

रतलाम में गोवंश के शरीर पर उगी खतरनाक गांठे, आंखों से निकले आंसू, लंपी वायरस बना दुश्मन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.