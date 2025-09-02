रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में सोमवार को किसानों ने फसल बीमा की पर्याप्त राशि नहीं मिलने और अन्य समस्याओं को लेकर अनोखा विरोध किया. किसानों ने प्रशासन और जनसुनवाई के बाद अब भगवान महादेव को ज्ञापन सौंप कर अपनी समस्याओं के निदान की अर्जी लगाई.

भगवान के शरण में पहुंचे किसान

दरअसल, रतलाम में लगातार हो रही बारिश से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है. किसानों फसल बीमा की पर्याप्त राशि नहीं मिलने, घोड़ारोज (नीलगाय) की समस्या सहित विभिन्न परेशानियों से खासे परेशान हैं. इसको लेकर वह प्रशासन और जनसुनवाई में कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन समस्याएं हल नहीं हुई. इससे नाराज होकर अब किसान भगवान महादेव को ज्ञापन सौंप कर अपनी समस्याएं अर्पित की है.

रतलाम में किसानों का अनोखा विरोध (ETV Bharat)

नाराज किसानों का अनोखा प्रदर्शन

विरोध कर रहे किसानों ने बताया कि "फसलों के समर्थन मूल्य, नकली खाद, बीज, दवाई, दूध के कम दाम और फसल बीमा नहीं मिलने से वो लोग खासे परेशान हैं. अब उनकी समस्याओं का समाधान सरकार के पास नहीं है बल्कि बाबा भोलेनाथ के पास है. इसलिए भगवान ही अब सरकार को सद्बुद्धि देंगे कि वह किसानों के हित में निर्णय ले."

बड़े आंदोलन की चेतावनी

ज्ञापन देने पहुंचे किसान विक्रम पाटीदार ने बताया कि "प्रशासन को कितनी ही बार आवेदन और ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन किसानों की समस्या जस की तस है." वहीं दंतोड़िया निवासी किसान सुरेश पाटीदार ने कहा कि "अगर अब भी किसानों की नहीं सुनी जाती है तो आंदोलन की राह पर किसान जाएंगे. किसानों ने इसकी रूपरेखा भी बनाना शुरू कर दिया है."

दाम को लेकर किसान चिंतित

गौरतलब है कि बीते दिनों किसानों की सोयाबीन की फसल बीमारियों की चपेट में आकर नष्ट हो गई है. पिछले साल की फसल का दाम भी किसानों को प्रीमियम की राशि से कम मिला है. जिससे किसान नाराज और आक्रोशित हैं.

मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई या स्थानीय प्रशासन को आवेदन नहीं देने की बजाय किसानों ने भगवान विरुपाक्ष महादेव को अपनी समस्याएं ज्ञापन के रूप में अर्पित की हैं. इसके बाद अब किसान मध्य प्रदेश में बड़े किसान आंदोलन को खड़ा करने की बात कह रहे हैं.